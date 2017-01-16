Метсола, Ли, Шипачёв и Ильенко — лучшие игроки 20-й недели в КХЛ
КХЛ определила лучших игроков 20-й игровой недели.
Лучшим вратарём признан Юха Метсола из «Амура», в двух матчах одержавший две сухие победы.
Лучшим защитником назван Крис Ли («Металлург» Магнитогорск), вместе с командой одержавший две победы в трёх матчах. Защитник набрал 6 (1+5) очков при показателе полезности «+2» и забросил победную шайбу в игре с «Торпедо» (3:2 ОТ).
Лучшим нападающим признан Вадим Шипачёв (СКА), в четырёх матчах одержавший вместе с командой четыре победы. Форвард набрал в них 11 (4+7) очков (лучший показатель в лиге).
Лучшим новичком стал форвард «Локомотива» Артём Ильенко, вместе с командой выигравший три матча из трёх. Он забил два победных гола.
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