Лучшим вратарём признан Юха Метсола из «Амура», в двух матчах одержавший две сухие победы.



Лучшим защитником назван Крис Ли («Металлург» Магнитогорск), вместе с командой одержавший две победы в трёх матчах. Защитник набрал 6 (1+5) очков при показателе полезности «+2» и забросил победную шайбу в игре с «Торпедо» (3:2 ОТ).



Лучшим нападающим признан Вадим Шипачёв (СКА), в четырёх матчах одержавший вместе с командой четыре победы. Форвард набрал в них 11 (4+7) очков (лучший показатель в лиге).



Лучшим новичком стал форвард «Локомотива» Артём Ильенко, вместе с командой выигравший три матча из трёх. Он забил два победных гола.