Ковальчук побил рекорд ХК СКА по результативности в «регулярках» в одном сезоне
МОСКВА, 16 янв —
Р-Спорт. Форвард Илья Ковальчук в игре КХЛ с новосибирской «Сибирью» установил новый рекорд хоккейного клуба СКА по результативности в регулярных чемпионатах страны в одном сезоне, сообщается на официальном сайте санкт-петербургской команды.
Встреча, состоявшаяся в воскресенье в
После прошедшей игры в активе Ковальчука стало 66 очков (25 шайб + 41 передача) в 50 матчах этого сезона КХЛ. До этого лучший показатель принадлежал Максиму Сушинскому, который заработал 65 очков (27+38) в 56 встречах «регулярки» сезона-2009/10.
Также армейцы в матче с «Сибирью» обновили клубный рекорд по результативности в регулярных чемпионатах страны. После 50 матчей на счету СКА уже 214 заброшенных шайб, что на четыре больше предыдущего рекорда, установленного в сезоне-2014/15.
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