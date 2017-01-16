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16 января 2017, 14:09 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Ковальчук побил рекорд ХК СКА по результативности в «регулярках» в одном сезоне

МОСКВА, 16 янв — Р-Спорт. Форвард Илья Ковальчук в игре КХЛ с новосибирской «Сибирью» установил новый рекорд хоккейного клуба СКА по результативности в регулярных чемпионатах страны в одном сезоне, сообщается на официальном сайте санкт-петербургской команды.

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Санкт-Петербурге, завершилась волевой победой армейцев со счетом 6:2. Ковальчук сделал две результативные передачи.

После прошедшей игры в активе Ковальчука стало 66 очков (25 шайб + 41 передача) в 50 матчах этого сезона КХЛ. До этого лучший показатель принадлежал Максиму Сушинскому, который заработал 65 очков (27+38) в 56 встречах «регулярки» сезона-2009/10.

Также армейцы в матче с «Сибирью» обновили клубный рекорд по результативности в регулярных чемпионатах страны. После 50 матчей на счету СКА уже 214 заброшенных шайб, что на четыре больше предыдущего рекорда, установленного в сезоне-2014/15.

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