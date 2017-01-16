Вудкрофт: «Адмиралу», как и «Динамо», очень нужны очки

«Пожалуй, эта поездка — одна из самых сложных в регулярном чемпионате. Мы слишком много времени проводим в дороге: в аэропорту, в самолёте… Конечно, это сказывается на игроках. Думаю, мы смогли должным образом к этому подготовиться.



Все команды летают на Восток, поэтому все сталкиваются с этим. Клуб постарался сделать всё, чтобы команда даже в таких условиях чувствовала себя хорошо. Честно говоря, сейчас команда похожа на стаю летучих мышей, которые активничают только в тёмное время суток. Во время поездки мы живём по минскому времени, поэтому вся наша активность приходится на ночной период по местному времени. Сравнение, конечно, забавное, но доля правды в этом есть.



Я всегда говорю, что каждый матч в лиге — это тяжёлое испытание. Сейчас “Адмиралу”, как и нам, очень нужны очки. Нам надо быть уверенными, что победа нам нужна больше. Они — очень опасная команда, они здорово сыграли против нас в Минске, поэтому мы должны постараться найти ключи к их обороне», — цитирует тренера официальный сайт клуба.