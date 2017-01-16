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16 января 2017, 11:54 | Хоккей: КХЛ | «Прессбол»

КХЛ. «Адмирал» — «Динамо» Минск. Палушай, Эллисон, Петтерссон — в первой тройке «зубров»

Стали известны стартовые составы «Адмирала» и минского «Динамо» на матч регулярного чемпионата КХЛ во Владивостоке.

АДМИРАЛ: Третьяк (Серебряков); Бартулис (К) — Блум (А), Краснослободцев — Райт — Саболич; Моррисонн — Волченков, Горшков — Саюстов (А) — Александров; Земченок — Гавриленко, Казаков — Макаренко — Жафяров; Плотников — Иванов — Сигарев; Курашов, Алексеев.

ДИНАМО МН: Скривенс (Лаланд); Граньяни — Коробов, Палушай — Эллисон (А) — Петтерссон; Хенкель — Шинкевич, Дрозд — Костицын (А) — Матерухин; Лисовец — Готовец, Гаврус — Стась — Павлович (К); Китаров — Волков — Степанов.

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Бывший игрок и тренер московских клубов «Спартак» и «Крылья Советов», киевского «Сокола» и саратовского «Кристалла» Сергей Борисов дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» — «Динамо» Минск.
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