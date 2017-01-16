Обзор дня: Артюхин подвел «Сибирь». К краю пропасти

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Новости мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.

Во Владивостоке отлично придумали, как сделать, чтобы возможный сбор национальной команды перед Олимпиадой-2018 стал общегородским праздником. Я бы только не называл это Матчем звезд в привычном понимании. Пусть устраивают какой-нибудь праздник, проведут там выставочный матч и устроят автограф-сессию.

Но представьте, что это пройдет в привычном формате? Когда его проводить? Во время перерыва в чемпионате? Но это время коротких отпусков для хоккеистов и усиленных тренировок для команд. Допустим, приедут звезды КХЛ, но во Владивостоке будет готовиться совершенно другая команда (если игрокам из НХЛ разрешат выступать на турнире). Слишком много хоккеистов. Кроме того, двухдневная поездка на игру — это удар по бюджету болельщиков, которые, возможно, могут себе позволить приехать в Уфу или в Магнитогорск, не говоря уже про прессу.

Я не против Матча звезд на Дальнем Востоке, но, например, точно не в нынешнем формате. Сейчас 22-го января игроки веселятся в Башкирии, а 23-го — уже начнутся матчи регулярного чемпионата. Знаю, что за кем-то в Уфу даже самолет отправят, чтобы он вовремя приехал. Но устроить шоу вокруг сборной, которая будет готовиться к Олимпиаде — это отлично. Только это совершенно другая история.

ШЕСТЬ ПОРАЖЕНИЙ КРАСНО-БЕЛЫХ.

«Спартак» после выездной поездки опустился на 13-е место в Западной конференции, и теперь отстает от восьмого места на 15 очков и в десяти ближайших встречах по два раза сыграет со СКА и ЦСКА. Все, это конец. Причем, человек, который работает на должности тренера, жалуется на календарь, мол, как ужасно проводить столько матчей подряд на выезде. Что-то Петерис Скудра не жалуется на шесть матчей подряд в гостях, набирая очки в каждом из них с тремя победами в основное время.

Надеюсь, что эта серия убедит руководство клуба в том, что было очевидно с самого начала — Алексей Ярушкин не тянет на эту работу. И было бы правильно начать готовиться к сезону прямо сейчас. Дать работу тому, кто за 10 матчей, превращающихся в формальность, разберется в составе, познакомиться с игроками и начнет подготовку к следующему сезону. Когда я говорю такое менеджерам клуба, то натыкаюсь на вопрос: «А кого назначать?». Знаете, после такого вопроса можно и о замене менеджеров подумать.

ОЧЕРЕДНОЙ БОЛЬШОЙ ШТРАФ АРТЮХИНА.

Евгений Артюхин получил пять и двадцать минут в ситуации, когда этого нельзя было делать. Счет был 3:2, СКА позволял атаковать, но семь минут большинства (перед этим Артюхин еще и вратаря толкнул — но там рабочий момент). Питерцы дважды реализовали лишнего и обеспечили «Сибири» третье поражение подряд.

Самое смешное, что Артюхин появился в Новосибирске по требованию Андрея Скабелки. Он настаивал на приглашении форварда еще в прошлом году, но конфликт со СКА досрочно завершил сезон хоккеиста. Сразу после дедлайна с ним расторгли контракт. И Скабелка боролся за форварда тогда, а весной его подписали чуть ли не в первую очередь. И, конечно, не стоит обвинять одного Артюхина в том, что он подводит команду. В конце концов, он иначе играл лишь один сезон в своей карьере.

ВЫБОР ЧЕТЫРЕХ МОЛОДЫХ.

Из всех новинок Матча звезд, который в конце следующей неделе состоится в Уфе, самой удачной, на мой взгляд, является включением в основные команды четырех лучших хоккеистов из Кубка Вызова, который разыгрывается среди ребят из МХЛ. Стало известно, что на основной праздник останутся Кирилл Цулыгин, Антон Ковалев, Андрей Алтыбармакян и Павел Подлубошнов.

Самым известным тут является Цулыгин, который уже поиграл в КХЛ, но сейчас не вызывается в основную команду. Но речь даже не об этом. Такие моменты серьезно мотивируют молодых игроков. Они в восторге, судя по комментариям, но это тот случай, когда искренне веришь в их чувства. Да и вообще приятно, когда есть уникальные задумки. А то мы все время на два шага позади НХЛ.

ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА ДНЯ В КХЛ.

Евгений АРТЮХИН «Сибирь».

Своим удалением окончательно убил команду в Санкт-Петербурге.

Вадим БЕРДНИКОВ «Спартак».

Ни одного броска за 15 минут и «-1».

Бобби БАТЛЕР «Торпедо».

Всего 1 бросок и неудачная игра в овертайме.