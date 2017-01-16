«Ак Барс» проиграет 5-й матч подряд, «Салават» оступится в Астане

«Амур» — «Йокерит»

Финская команда в последнее время находится в спаде. «Шуты» потерпели два домашних поражения от «Лады» и «Северстали» и поехали на выезд, но и там они счастья не снискали.

Хоккей КХЛ 2016-2017 Неделя 22, 16.01.2017, 12:30 -:- Амур Йокерит

На Дальнем Востоке они проиграли «Куньлуню» и «Адмиралу», чем явно не упростили для себя задачу по выходу в плей-офф. «Амур» же наоборот, предыдущие два матча выиграл. Причём, подопечные Мартемьянова в течение этих двух встреч ни разу не пропустили, что случилось с ними впервые за весь этот сезон. В такой ситуации победа больше нужна клубу из Хельсинки, но поймавший кураж Юха Метсола может помешать своим соотечественникам.



Наш прогноз: «Амур» поймал кураж и не упустит победу.



Хоккей КХЛ 2016-2017 Неделя 22, 16.01.2017, 12:30 -:- Адмирал Динамо Мн

«Адмирал» — «Динамо» (Минск)

Одновременно с игрой в Хабаровске стартует встреча во Владивостоке, где «Адмирал» примет минское «Динамо». Недолгая история противостояния между этими командами пока складывается в пользу «моряков»: они выиграли пять матчей из семи, а в ноябре 2016 года нанесли минчанам у них дома чувствительное поражение со счётом 0:3. Подопечные Вудкрофта в своём предыдущем матче в Китае смогли прервать трёхматчевую серию из поражений, выиграв у «Куньлуня» по буллитам, так что к игре с дальневосточниками они подходят в приподнятом настроении. У «Адмирала» в лазарете находятся Глухов, Конев, Мнацян и Фисенко, в то время как за «Динамо» не сыграет Клинкхаммер.



Наш прогноз: в равной борьбе победу вырвут гости.

Хоккей КХЛ 2016-2017 Неделя 22, 16.01.2017, 14:30 -:- Куньлунь Динамо Р

«Куньлунь Ред Стар» — «Динамо» (Рига)

«Куньлунь» является фаворитом этой встречи. Хозяева борются за попадание в свой первый в истории розыгрыш Кубка Гагарина, в то время как рижане уже давно турнирную мотивацию утеряли. Команда Сейейса проиграла в последнем матче «Амуру» со счётом 0:5, до этого, правда неожиданно переиграв в гостях «Адмирал». Подопечные Юрзинова-младшего неровно проводят домашнюю серию, выиграв всего один матч из четырёх, так что, им надо порадовать пекинских зрителей.



Наш прогноз: победа достанется «Куньлуню».

Хоккей КХЛ 2016-2017 Неделя 22, 16.01.2017, 16:30 -:- Барыс Салават Юлаев

«Барыс» — «Салават Юлаев»

Главный вопрос, который касается команды гостей — насколько быстро она сумела прийти в себя после домашнего разгрома от «Торпедо» со счётом 1:6. После той игры Захаркин даже признался, что, по его мнению, команда вовремя получила по шапке. Прийти в себя после такого удара необходимо очень быстро, ведь следующий соперник у «Салавата» — «Барыс», который будет сверхмотивирован на то, чтобы выиграть. Мотивирован он будет борьбой за попадание в кубковую восьмёрку, а также, реабилитироваться на глазах у своих поклонников за гостевое поражение от «Слована» со счётом 1:4.



Наш прогноз: «Барыс» победит в упорной борьбе.

Хоккей КХЛ 2016-2017 Неделя 22, 16.01.2017, 19:00 -:- Локомотив Лада

«Локомотив» — «Лада»

И в этой встрече хозяева будут однозначными фаворитами. Ведущую роль у ярославцев играет первое, так называемое легионерское звено, которое является одним из самых заметных в лиге. Хозяева сейчас в полном порядке, в то время как «Лада» в последней игре потерпело крайне неприятное гостевое поражение от московского «Динамо» со счётом 0:5. У «Локомотива» участия в игре не примут Апальков и давно травмированный Коршков, а в лазарете у гостей находятся Маленьких и Стрельцов.



Наш прогноз: «Локомотив» одержит уверенную победу.

Хоккей КХЛ 2016-2017 Неделя 22, 16.01.2017, 19:30 -:- ХК Динамо Ак Барс