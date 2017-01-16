Нижегородское «Торпедо» проиграло «Металлургу» в матче КХЛ

Встреча состоялась 15 января и завершилась счетом 2:3. Игру открыли нижегородцы, распечатав ворота соперников в первом тайме, но вскоре противники отквитали пропущенную шайбу. Второй игровой отрезок также оказался равным для обеих команд, на перерыв они уходили при счете 2:2.

В третьем отрезке голов зрители не увидели, а в конце матча «Металлург» поставил точку, забив решающую шайбу в овертайме.