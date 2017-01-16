«Адмирал» сразится с минским «Динамо» во Владивостоке сегодня

Владивосток, 16 января, PrimaMedia.

ХК «Адмирал» в третьем домашнем матче нового года сыграет с минским «Динамо» сегодня, 16 января. Начало встречи на льду «Фетисов арены» в 19.30, предматчевое шоу стартует в 19.10, сообщили РИА PrimaMedia в пресс-службе хоккейного клуба.

Команды встречались семь раз. В сезоне 13/14 обе встречи соперники довели до послематчевых буллитов. Исход обоих противостояний точными бросками решил форвард «Адмирала» — Никлас Бергфорс. В Минске «моряки» победили 4:3 (Гюнге, Никитенко, Бортников, Бергфорс — Иргл, Калюжный, Плэтт). Во Владивостоке — 3:2 (Шютц, Барбашев, Бергфорс — Сурови, Плэтт).

В чемпионате 14/15 команды обменялись домашними победами, но если в Минске хозяева забросили единственную шайбу за пять минут до финальной сирены, отличился Веске. То во Владивостоке болельщики увидели настоящее пиршество атакующего хоккея. «Адмирал» победил 6:3 (Подшендялов, Шютц-2, Вяч. Ушенин, Кузьмин, Бергфорс — Бэйлин, Мелешко, Веске).

По схожему сценарию прошел матч во Владивостоке и в сезоне 15/16, «моряки» вновь выиграли 5:2 (Макаров, Александров, Подшендялов, Блум, Кузнецов — Щехура, Степанов). А вот в Минске хозяева взяли реванш — 5:3. (Веске, Бэйлин-2, Чичу, Эллисон — Саюстов-2, Воронин).

В текущем сезоне «Адмирал» смог увезти из Минска три очка, одержав «сухую» победу 3:0 (Саболич, Горшков, Краснослободцев).

Отметим, по итогам всех игр в активе «Адмирала» 69 очков, и 8 место в турнирной таблице Восточной конференции.