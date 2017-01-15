«Слован» обыграл «Югру» в матче регулярного чемпионата КХЛ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Жига Еглич (5-я минута), Джонатан Чичу (33) и Игорь Мусатов (52). У проигравших отличились Александр Угольников (52) и Антон Королев (55).

Для «Слована» эта победа стала четвертой подряд.

В турнирной таблице Западной конференции «Слован» занимает 10-е место, набрав в 50 матчах 69 очков, «Югра» на Востоке с 55 очками идет 14-й.

В следующем матче «Слован» 17 января в гостях сыграет с московским «Спартаком», «Югра» в тот же день также в гостях сыграет с загребским «Медвешчаком».