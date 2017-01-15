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15 января 2017, 23:46 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Слован» обыграл «Югру» в матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Братиславский «Слован» одержал победу над ханты-мансийской «Югрой» со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра завершилась со счетом 3:2. Увеличить
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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Жига Еглич (5-я минута), Джонатан Чичу (33) и Игорь Мусатов (52). У проигравших отличились Александр Угольников (52) и Антон Королев (55).

Для «Слована» эта победа стала четвертой подряд.

В турнирной таблице Западной конференции «Слован» занимает 10-е место, набрав в 50 матчах 69 очков, «Югра» на Востоке с 55 очками идет 14-й.

В следующем матче «Слован» 17 января в гостях сыграет с московским «Спартаком», «Югра» в тот же день также в гостях сыграет с загребским «Медвешчаком».

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