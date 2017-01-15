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15 января 2017, 20:56 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Скабелка: СКА в матче с «Сибирью» удалением Артюхина получил новогодний подарок

С. -ПЕТЕРБУРГ, 15 янв — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Санкт-петербургский хоккейный клуб СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» после удаления Евгения Артюхина получил новогодний подарок в виде семи минут большинства, заявил главный тренер новосибирской команды Андрей Скабелка.

Хоккеисты СКА в воскресенье переиграли «Сибирь» в матче регулярного чемпионата со счетом 6:2. Менее чем за минуту до второго перерыва форвард гостей Артюхин получил дисциплинарный штраф до конца игры, после чего команде семь минут пришлось играть в меньшинстве.

«Игру со СКА можно разделить на два отрезка: первые два периода и третий. Мы неплохо подготовились. Мне понравилось как мы двигались, как играли в зоне соперника. Конечно, сдерживать таких мастеров было непросто. То, что случилось в конце второго периода, перечеркнуло наши надежды на положительный результат. Семь минут (игры в большинстве) для СКА — новогодний подарок, хотя праздники уже закончились», — сказал Скабелка журналистам.

В середине первого периода форвард СКА Сергей Плотников споткнулся о ногу Егора Миловзорова, неудачно упал на плечо и больше на лед не выходил. «Пока не могу сказать, что случилось с Плотниковым», — заявил журналистам главный тренер команды из Санкт-Петербурга Олег Знарок, также отметивший, что защитник Вячеслав Войнов пропустил встречу из-за травмы.

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СКА дома одержал волевую победу над «Сибирью»

СКА дома одержал волевую победу над «Сибирью»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 15 янв — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Хоккеисты петербургского хоккейного клуба СКА переиграли новосибирскую «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, прошедшая в «Ледовом» в Санкт-Петербурге в воскресенье, завершилась волевой победой армейцев со счетом 6:2 (1:0; 2:2, 3:0).
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