Скабелка: СКА в матче с «Сибирью» удалением Артюхина получил новогодний подарок
С. -ПЕТЕРБУРГ, 15 янв —
Р-Спорт, Тарас Барабаш. Санкт-петербургский хоккейный клуб СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» после удаления Евгения Артюхина получил новогодний подарок в виде семи минут большинства, заявил главный тренер новосибирской команды Андрей Скабелка.
Хоккеисты СКА в воскресенье переиграли «Сибирь» в матче регулярного чемпионата со счетом 6:2. Менее чем за минуту до второго перерыва форвард гостей Артюхин получил дисциплинарный штраф до конца игры, после чего команде семь минут пришлось играть в меньшинстве.
«Игру со СКА можно разделить на два отрезка: первые два периода и третий. Мы неплохо подготовились. Мне понравилось как мы двигались, как играли в зоне соперника. Конечно, сдерживать таких мастеров было непросто. То, что случилось в конце второго периода, перечеркнуло наши надежды на положительный результат. Семь минут (игры в большинстве) для СКА — новогодний подарок, хотя праздники уже закончились», — сказал Скабелка журналистам.
В середине первого периода форвард СКА Сергей Плотников споткнулся о ногу Егора Миловзорова, неудачно упал на плечо и больше на лед не выходил. «Пока не могу сказать, что случилось с Плотниковым», — заявил журналистам главный тренер команды из
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