Скабелка: СКА в матче с «Сибирью» удалением Артюхина получил новогодний подарок

Хоккеисты СКА в воскресенье переиграли «Сибирь» в матче регулярного чемпионата со счетом 6:2. Менее чем за минуту до второго перерыва форвард гостей Артюхин получил дисциплинарный штраф до конца игры, после чего команде семь минут пришлось играть в меньшинстве.

«Игру со СКА можно разделить на два отрезка: первые два периода и третий. Мы неплохо подготовились. Мне понравилось как мы двигались, как играли в зоне соперника. Конечно, сдерживать таких мастеров было непросто. То, что случилось в конце второго периода, перечеркнуло наши надежды на положительный результат. Семь минут (игры в большинстве) для СКА — новогодний подарок, хотя праздники уже закончились», — сказал Скабелка журналистам.