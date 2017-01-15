СКА в шаге от рекорда

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Победив «Сибирь», питерские армейцы вплотную приблизился к рекорду результативности регулярок, установленному «Салаватом» в сезоне-2009/10 (215 шайб). На счету армейцев сейчас 214 голов в 50 матчах.

МИНУТА МОЛЧАНИЯ В ЧЕСТЬ Валентина БЫСТРОВА

Несколько лет подряд СКА проводит все январские матчи в особой ретро-форме — в честь двух значимых для города дат — прорыва Блокады 18 января 1943 года и полного ее снятия 27 января 1944 года. На синих свитерах красными буквами написано «Ленинград». При этом одной ретро-формой дело не ограничивается. Клуб приглашает на матчи ветеранов Великой Отечественной и жителей блокадного города и доверяет им право символического вбрасывания.

Утром перед игрой с «Сибирью» пришла печальная новость — на 88-м году жизни скончался один из самых уважаемых хоккеистов Северной столицы Валентин Быстров. Он жил в блокадном городе, дежурил на крышах, тушил «зажигалки», разбирал завалы разрушенных под бомбежками домов, а после войны стал первым ленинградским хоккеистом, который сыграл за сборную СССР. Ледовый почтил память Быстрова минутой молчания.

АРТЮХИН: ХИТУЕТ, ДАЕТ ИНТЕРВЬЮ И УДАЛЯЕТСЯ

«Кого из “Сибири” можно пригласить на флеш-интервью после первого периода» — мучились за полчаса до матча коллеги с петербургского телевидения. Самый очевидный вариант — Артюхина — после раздумий отвергли: «Да не будет он в Питере ничего говорить после прошлогоднего».

На самом деле после «позапрошлогоднего» — СКА расторг контракт с мощным форвардом в декабре 2015-го, незадолго до дедлайна по переходм. В итоге Артюхин отдыхал всю весну, но летом все-таки перешёл в ту самую «Сибирь», куда не успел попасть еще в прошлом сезоне.

Телевизионщики не ошиблись — нападающий действительно вернулся в Ледовый с особой мотивацией. Первым желание Артюхина напомнить о себе армейцам ощутил на себе Дацюк. В одном из единоборств огромный форвард впечатал в борт капитана СКА. Впрочем, тот почти сразу поднялся на ноги и «хитанул» в ответ кого-то из игроков «Сибири». Не Артюхина, разумеется.

А вот интервью с бывшим игроком СКА в первом перерыве все-таки состоялось Коллеги все-таки набрались смелости и подошли к Артюхину. Тот без проблем согласился поговорить.

— Главное, не удаляться — сообщил в камеру форвард. Как в воду глядел. Во втором периоде Артюхин в безобидном эпизоде сначала грубо атаковал Коскинена, а потом ткнул Тихонова клюшкой в пах, за что и отправился отдыхать до конца матча и «привез» своей команде 7 минут игры в меньшинстве.

ДВА ЗА СЕМЬ

Ключевым моментом матча стало то самое супербольшое удаление Артюхина. До этого момента гости довольно успешно боролись с армейцами и даже успели повести в счете после голов Миловзорова и Кемппайнена. Очередной сеанс волшебства от Дацюка позволил СКА сравнять счет, а Гусев вывел петербуржцев вперед, но у «Сибири» были все шансы зацепиться хотя бы за овертайм. Штрафы от Артюхина все перечеркнули. 11 секунд не хватило гостям, чтобы отбиться за время первого большинства, а на реализацию второго армейцам хватило и минуты.

После этого на трибунах принялись гадать, успеет ли СКА повторить рекорд результативности в регулярках. В сезоне-2009/10 «Салават» набросал 215 шайб в 56 матчах. Дадонов вплотную приблизил хозяев к рекорду, но этим все и ограничилось.