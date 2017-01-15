СКА в шаге от рекорда
Победив «Сибирь», питерские армейцы вплотную приблизился к рекорду результативности регулярок.
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Победив «Сибирь», питерские армейцы вплотную приблизился к рекорду результативности регулярок, установленному «Салаватом» в сезоне-2009/10 (215 шайб). На счету армейцев сейчас 214 голов в 50 матчах.
МИНУТА МОЛЧАНИЯ В ЧЕСТЬ Валентина БЫСТРОВА
Несколько лет подряд СКА проводит все январские матчи в особой
Утром перед игрой с «Сибирью» пришла печальная новость — на 88-м году жизни скончался один из самых уважаемых хоккеистов Северной столицы Валентин Быстров. Он жил в блокадном городе, дежурил на крышах, тушил «зажигалки», разбирал завалы разрушенных под бомбежками домов, а после войны стал первым ленинградским хоккеистом, который сыграл за сборную СССР. Ледовый почтил память Быстрова минутой молчания.
АРТЮХИН: ХИТУЕТ, ДАЕТ ИНТЕРВЬЮ И УДАЛЯЕТСЯ
«Кого из “Сибири” можно пригласить на
На самом деле после «позапрошлогоднего» — СКА расторг контракт с мощным форвардом в декабре 2015-го, незадолго до дедлайна по переходм. В итоге Артюхин отдыхал всю весну, но летом
Телевизионщики не ошиблись — нападающий действительно вернулся в Ледовый с особой мотивацией. Первым желание Артюхина напомнить о себе армейцам ощутил на себе Дацюк. В одном из единоборств огромный форвард впечатал в борт капитана СКА. Впрочем, тот почти сразу поднялся на ноги и «хитанул» в ответ
А вот интервью с бывшим игроком СКА в первом перерыве
— Главное, не удаляться — сообщил в камеру форвард. Как в воду глядел. Во втором периоде Артюхин в безобидном эпизоде сначала грубо атаковал Коскинена, а потом ткнул Тихонова клюшкой в пах, за что и отправился отдыхать до конца матча и «привез» своей команде 7 минут игры в меньшинстве.
ДВА ЗА СЕМЬ
Ключевым моментом матча стало то самое супербольшое удаление Артюхина. До этого момента гости довольно успешно боролись с армейцами и даже успели повести в счете после голов Миловзорова и Кемппайнена. Очередной сеанс волшебства от Дацюка позволил СКА сравнять счет, а Гусев вывел петербуржцев вперед, но у «Сибири» были все шансы зацепиться хотя бы за овертайм. Штрафы от Артюхина все перечеркнули. 11 секунд не хватило гостям, чтобы отбиться за время первого большинства, а на реализацию второго армейцам хватило и минуты.
После этого на трибунах принялись гадать, успеет ли СКА повторить рекорд результативности в регулярках. В сезоне-2009/10 «Салават» набросал 215 шайб в 56 матчах. Дадонов вплотную приблизил хозяев к рекорду, но этим все и ограничилось.
Сергей ЯРЕМЕНКО
из
|Олег Знарок
|Андрей Скабелка
|Микко Коскинен
|Иван Налимов
|1-й период
|00:58
|Евгений Дадонов
|Константин Соколов
|01:27
|13:54
|Вадим Шипачев
|Максим Игнатович
|17:52
|2-й период
|21:03
|Микко Коскинен
|Константин Окулов (А. Полашек, Е. Миловзоров)
|27:26
|Йоонас Кемппайнен (Е. Артюхин)
|31:23
|32:05
|Виктор Тихонов (П. Дацюк, И. Ковальчук)
|32:39
|Никита Гусев (В. Шипачев)
|Евгений Артюхин
|39:32
|Евгений Артюхин
|39:32
|Евгений Артюхин
|39:32
|3-й период
|44:21
|Илья Каблуков (Ант. Белов, И. Ковальчук)
|45:40
|Вадим Шипачев (Е. Дадонов, Н. Гусев)
|51:55
|Евгений Дадонов (Н. Гусев, В. Шипачев)
|Максим Игнатович
|54:58
|4
|Штрафное время
|33
|6
|Игра в большинстве
|2
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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