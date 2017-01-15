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15 января 2017, 21:01 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Новокузнецкий «Металлург» потерпел 11-е поражение подряд в КХЛ

МОСКВА, 15 янв — Р-Спорт. Новокузнецкий «Металлург» уступил череповецкой «Северстали» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Череповце, завершилась со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) в пользу хозяев льда. Шайбами в составе победителей отметились Денис Ежов (на 36-й минуте), Клэй Уилсон (46) и Арсений Хацей (60). Голкипер «Северстали» Якуб Коварж отразил 16 бросков и сделал второй «шатаут» в сезоне.

«Металлург», потерпевший 11-е поражение подряд, в следующем матче 18 января сыграет дома с «Барысом» из Астаны. «Северсталь» 19 января примет «Медвешчак» из Загреба.

15.01.2017 17:00 Зрители 2560 Регулярный чемпионат Ледовый дворец
Северсталь 3:0 Металлург Нк
(0:0, 1:0, 2:0)
Главные тренеры
Александр Гулявцев Сергей Бердников
Вратари
Якуб Коварж 34:54 (Я. Коварж 35:05) Рафаэль Хакимов 58:57 (Р. Хакимов 59:06)
1-й период
03:03 Денис Ежов
Марк Скутар 09:20
Игнат Земченко 12:44
Федор Полищук 16:27
2-й период
Алексей Васильченко 20:00
Денис Вихарев 20:07
23:19 Руслан Карлин
33:24 Алексей Угаров
Кирилл Семенов 34:41
35:05 Денис Ежов (М. Трунев, Д. Кагарлицкий)
Алексей Васильченко 35:05
Михаил Куклев 36:44
Марк Скутар 38:42
3-й период
45:55 Клэй Уилсон (А. Хацей, А. Угаров)
50:29 Евгений Монс
52:31 Николай Стасенко
Тимур Фаткуллин 56:00
59:06 п.в. Арсений Хацей (С. Монахов)
Статистика
10 Штрафное время 20
10 Игра в большинстве 5
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Антон Гофман (Челябинск, Россия)
Главный судья Антон Кислов (Челябинск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Металлург Нк
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Северсталь
Новости Матчи Состав Статистика
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