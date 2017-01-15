Новокузнецкий «Металлург» потерпел 11-е поражение подряд в КХЛ

Встреча, прошедшая в воскресенье в Череповце, завершилась со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) в пользу хозяев льда. Шайбами в составе победителей отметились Денис Ежов (на 36-й минуте), Клэй Уилсон (46) и Арсений Хацей (60). Голкипер «Северстали» Якуб Коварж отразил 16 бросков и сделал второй «шатаут» в сезоне.

«Металлург», потерпевший 11-е поражение подряд, в следующем матче 18 января сыграет дома с «Барысом» из Астаны. «Северсталь» 19 января примет «Медвешчак» из Загреба.