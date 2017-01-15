Новокузнецкий «Металлург» потерпел 11-е поражение подряд в КХЛ
МОСКВА, 15 янв —
Р-Спорт. Новокузнецкий «Металлург» уступил череповецкой «Северстали» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Череповце, завершилась со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) в пользу хозяев льда. Шайбами в составе победителей отметились Денис Ежов (на 36-й минуте), Клэй Уилсон (46) и Арсений Хацей (60). Голкипер «Северстали» Якуб Коварж отразил 16 бросков и сделал второй «шатаут» в сезоне.
«Металлург», потерпевший 11-е поражение подряд, в следующем матче 18 января сыграет дома с «Барысом» из Астаны. «Северсталь» 19 января примет «Медвешчак» из Загреба.
|15.01.2017 17:00
|Зрители 2560
|Регулярный чемпионат
|Ледовый дворец
|Северсталь
|3:0
|Металлург Нк
|(0:0, 1:0, 2:0)
Главные тренеры
|Александр Гулявцев
|Сергей Бердников
Вратари
|Якуб Коварж 34:54 (Я. Коварж 35:05)
|Рафаэль Хакимов 58:57 (Р. Хакимов 59:06)
|1-й период
|03:03
|Денис Ежов
|Марк Скутар
|09:20
|Игнат Земченко
|12:44
|Федор Полищук
|16:27
|2-й период
|Алексей Васильченко
|20:00
|Денис Вихарев
|20:07
|23:19
|Руслан Карлин
|33:24
|Алексей Угаров
|Кирилл Семенов
|34:41
|35:05
|Денис Ежов (М. Трунев, Д. Кагарлицкий)
|Алексей Васильченко
|35:05
|Михаил Куклев
|36:44
|Марк Скутар
|38:42
|3-й период
|45:55
|Клэй Уилсон (А. Хацей, А. Угаров)
|50:29
|Евгений Монс
|52:31
|Николай Стасенко
|Тимур Фаткуллин
|56:00
|59:06
|п.в.
|Арсений Хацей (С. Монахов)
Статистика
|10
|Штрафное время
|20
|10
|Игра в большинстве
|5
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Антон Гофман (Челябинск, Россия)
|Главный судья
|Антон Кислов (Челябинск, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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