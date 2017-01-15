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15 января 2017, 21:04 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

СКА дома одержал волевую победу над «Сибирью»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 15 янв — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Хоккеисты петербургского хоккейного клуба СКА переиграли новосибирскую «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, прошедшая в «Ледовом» в Санкт-Петербурге в воскресенье, завершилась волевой победой армейцев со счетом 6:2 (1:0; 2:2, 3:0).

Хоккеисты петербургского хоккейного клуба СКА переиграли новосибирскую Сибирь в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошедшая в Ледовом в Санкт-Петербурге в воскресенье завершилась волевой победой армейцев со счетом 6:2 (1:0; 2:2 3:0). Увеличить
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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Евгений Дадонов на 1-й и 52-й минуте, Павел Дацюк (33), Никита Гусев (33), Илья Кабулков (45), Вадим Шипачев (46).

В составе гостей отличились Константин Окулов (28), Йонас Кемпайнен (32).

Нападающий первого звена СКА Сергей Плотников получил травму по ходу первого периода и не смог продолжить встречу. Плотников упал на плечо в игровом эпизоде, нарушения правил со стороны соперника зафиксировано не было. Вместо Плотникова в первом звене с Ильей Ковальчуком и Павлом Дацюком играл Виктор Тихонов.

Во втором периоде нападающий «Сибири» Евгений Артюхин был удален до конца встречи. Артюхин был наказан за колющий удар в пах форварду СКА Виктору Тихонову.

СКА продолжает единолично лидировать в чемпионате, набрав 118 очков в 50 матчах, у «Сибири» в активе осталось 65 баллов после 51 игры. В следующем матче СКА дома сыграет с хельсинкским «Йокеритом» 19 января, «Сибирь» на выезде встретится с нижнекамским «Нефтехимиком» 23 января.

15.01.2017 17:00 Зрители 12260 Регулярный чемпионат Ледовый дворец
СКА 6:2 Сибирь
(1:0, 2:2, 3:0)
Главные тренеры
Олег Знарок Андрей Скабелка
Вратари
Микко Коскинен Иван Налимов
1-й период
00:58 Евгений Дадонов
Константин Соколов 01:27
13:54 Вадим Шипачев
Максим Игнатович 17:52
2-й период
21:03 Микко Коскинен
Константин Окулов (А. Полашек, Е. Миловзоров) 27:26
Йоонас Кемппайнен (Е. Артюхин) 31:23
32:05 Виктор Тихонов (П. Дацюк, И. Ковальчук)
32:39 Никита Гусев (В. Шипачев)
Евгений Артюхин 39:32
Евгений Артюхин 39:32
Евгений Артюхин 39:32
3-й период
44:21 Илья Каблуков (Ант. Белов, И. Ковальчук)
45:40 Вадим Шипачев (Е. Дадонов, Н. Гусев)
51:55 Евгений Дадонов (Н. Гусев, В. Шипачев)
Максим Игнатович 54:58
Статистика
4 Штрафное время 33
6 Игра в большинстве 2
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
СКА
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С. -ПЕТЕРБУРГ, 15 янв — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Санкт-петербургский хоккейный клуб СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» после удаления Евгения Артюхина получил новогодний подарок в виде семи минут большинства, заявил главный тренер новосибирской команды Андрей Скабелка.
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