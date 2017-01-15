СКА дома одержал волевую победу над «Сибирью»
С. -ПЕТЕРБУРГ, 15 янв —
Р-Спорт, Тарас Барабаш. Хоккеисты петербургского хоккейного клуба СКА переиграли новосибирскую «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, прошедшая в «Ледовом» в Санкт-Петербурге в воскресенье, завершилась волевой победой армейцев со счетом 6:2 (1:0; 2:2, 3:0).
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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Евгений Дадонов на 1-й и 52-й минуте, Павел Дацюк (33), Никита Гусев (33), Илья Кабулков (45), Вадим Шипачев (46).
В составе гостей отличились Константин Окулов (28), Йонас Кемпайнен (32).
Нападающий первого звена СКА Сергей Плотников получил травму по ходу первого периода и не смог продолжить встречу. Плотников упал на плечо в игровом эпизоде, нарушения правил со стороны соперника зафиксировано не было. Вместо Плотникова в первом звене с Ильей Ковальчуком и Павлом Дацюком играл Виктор Тихонов.
Во втором периоде нападающий «Сибири» Евгений Артюхин был удален до конца встречи. Артюхин был наказан за колющий удар в пах форварду СКА Виктору Тихонову.
СКА продолжает единолично лидировать в чемпионате, набрав 118 очков в 50 матчах, у «Сибири» в активе осталось 65 баллов после 51 игры. В следующем матче СКА дома сыграет с хельсинкским «Йокеритом» 19 января, «Сибирь» на выезде встретится с нижнекамским «Нефтехимиком» 23 января.
|Олег Знарок
|Андрей Скабелка
|Микко Коскинен
|Иван Налимов
|1-й период
|00:58
|Евгений Дадонов
|Константин Соколов
|01:27
|13:54
|Вадим Шипачев
|Максим Игнатович
|17:52
|2-й период
|21:03
|Микко Коскинен
|Константин Окулов (А. Полашек, Е. Миловзоров)
|27:26
|Йоонас Кемппайнен (Е. Артюхин)
|31:23
|32:05
|Виктор Тихонов (П. Дацюк, И. Ковальчук)
|32:39
|Никита Гусев (В. Шипачев)
|Евгений Артюхин
|39:32
|Евгений Артюхин
|39:32
|Евгений Артюхин
|39:32
|3-й период
|44:21
|Илья Каблуков (Ант. Белов, И. Ковальчук)
|45:40
|Вадим Шипачев (Е. Дадонов, Н. Гусев)
|51:55
|Евгений Дадонов (Н. Гусев, В. Шипачев)
|Максим Игнатович
|54:58
|4
|Штрафное время
|33
|6
|Игра в большинстве
|2
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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