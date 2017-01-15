СКА дома одержал волевую победу над «Сибирью»

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Евгений Дадонов на 1-й и 52-й минуте, Павел Дацюк (33), Никита Гусев (33), Илья Кабулков (45), Вадим Шипачев (46).

В составе гостей отличились Константин Окулов (28), Йонас Кемпайнен (32).

Нападающий первого звена СКА Сергей Плотников получил травму по ходу первого периода и не смог продолжить встречу. Плотников упал на плечо в игровом эпизоде, нарушения правил со стороны соперника зафиксировано не было. Вместо Плотникова в первом звене с Ильей Ковальчуком и Павлом Дацюком играл Виктор Тихонов.

Во втором периоде нападающий «Сибири» Евгений Артюхин был удален до конца встречи. Артюхин был наказан за колющий удар в пах форварду СКА Виктору Тихонову.

СКА продолжает единолично лидировать в чемпионате, набрав 118 очков в 50 матчах, у «Сибири» в активе осталось 65 баллов после 51 игры. В следующем матче СКА дома сыграет с хельсинкским «Йокеритом» 19 января, «Сибирь» на выезде встретится с нижнекамским «Нефтехимиком» 23 января.