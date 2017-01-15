Мозякин первым набрал 700 очков в КХЛ

«Металлург» в воскресенье дома в овертайме обыграл нижегородское «Торпедо» со счетом 3:2, а Мозякин записал на свой счет результативную передачу, став соавтором победной шайбы. После этого матча в активе 35-летнего хоккеиста стало 700 (323 шайбы + 377 передач) очков в 584 играх «регулярки» и плей-офф.

Среди действующих игроков ближайшими преследователями Мозякина являются Александр Радулов (581 очко), ныне выступающий в клубе НХЛ «Монреаль Канадиенс», нападающий «Магнитки» Данис Зарипов (534) и форвард петербургского СКА Вадим Шипачев (451).