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15 января 2017, 21:06 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Мозякин первым набрал 700 очков в КХЛ

МОСКВА, 15 янв — Р-Спорт. Нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин стал первым игроком в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), достигнувшим отметки в 700 очков за результативность в матчах регулярного чемпионата и плей-офф.

«Металлург» в воскресенье дома в овертайме обыграл нижегородское «Торпедо» со счетом 3:2, а Мозякин записал на свой счет результативную передачу, став соавтором победной шайбы. После этого матча в активе 35-летнего хоккеиста стало 700 (323 шайбы + 377 передач) очков в 584 играх «регулярки» и плей-офф.

Среди действующих игроков ближайшими преследователями Мозякина являются Александр Радулов (581 очко), ныне выступающий в клубе НХЛ «Монреаль Канадиенс», нападающий «Магнитки» Данис Зарипов (534) и форвард петербургского СКА Вадим Шипачев (451).

Металлург Мг
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