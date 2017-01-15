Магнитогорский «Металлург» прервал шестиматчевую победную серию «Торпедо» в КХЛ
МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Магнитогорский «Металлург» в овертайме одержал победу над нижегородским «Торпедо» со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Томми Сантала (8-я минута), Данис Зарипов (39) и Крис Ли (63). У проигравших отличились Григорий Желдаков (4) и Брэндон Макмиллан (34).
«Металлург» прервал победную серию «Торпедо» из шести игр.
В турнирной таблице Восточной конференции «Металлург» с 107 очками после 50 игр является лидером, «Торпедо», набрав 95 баллов в 50 встречах, идет третьим на Западе.
В следующем матче «Металлург» 18 января примет омский «Авангард», «Торпедо» 19 января также дома встретится с ярославским «Локомотивом».
|15.01.2017 15:00
|Зрители 7111
|Регулярный чемпионат
|"Арена Металлург"
|Металлург Мг
|3:2 ОТ
|Торпедо НН
|(1:1, 1:1, 0:0)
Главные тренеры
|Илья Воробьев
|Петерис Скудра
Вратари
|Илья Самсонов
|Илья Проскуряков
|1-й период
|Григорий Желдаков (К. Даугавиньш, Б. Батлер)
|03:21
|Станислав Егоршев
|06:00
|07:26
|Томми Сантала (Т. Филиппи)
|07:50
|Артем Железков
|09:50
|Сергей Терещенко
|Брэндон Макмиллан
|09:50
|Каспарс Даугавиньш
|09:59
|13:11
|Ярослав Косов
|2-й период
|22:09
|Евгений Бирюков
|24:31
|Денис Казионов
|Максим I Осипов
|25:55
|Брэндон Макмиллан (В. Галузин, М. Осипов)
|33:29
|38:08
|Данис Зарипов (К. Ли)
|3-й период
|Дмитрий Шуленин
|42:12
|Овертайм
|62:34
|Крис Ли (С. Мозякин, Ян Коварж)
Статистика
|10
|Штрафное время
|10
|4
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Юрий Цыплаков (Санкт-Петербург, Россия)
|Главный судья
|Сергей Гусев (Серов, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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