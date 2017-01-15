Магнитогорский «Металлург» прервал шестиматчевую победную серию «Торпедо» в КХЛ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Томми Сантала (8-я минута), Данис Зарипов (39) и Крис Ли (63). У проигравших отличились Григорий Желдаков (4) и Брэндон Макмиллан (34).

«Металлург» прервал победную серию «Торпедо» из шести игр.

В турнирной таблице Восточной конференции «Металлург» с 107 очками после 50 игр является лидером, «Торпедо», набрав 95 баллов в 50 встречах, идет третьим на Западе.

В следующем матче «Металлург» 18 января примет омский «Авангард», «Торпедо» 19 января также дома встретится с ярославским «Локомотивом».