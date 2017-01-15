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15 января 2017, 18:05 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Магнитогорский «Металлург» прервал шестиматчевую победную серию «Торпедо» в КХЛ

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Магнитогорский «Металлург» в овертайме одержал победу над нижегородским «Торпедо» со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

<em>МОСКВА 15 января. /ТАСС/.</em> Магнитогорский Металлург в овертайме одержал победу над нижегородским <span class=error>Торпедо</span> со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (<span class=error>КХЛ</span>). Увеличить
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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Томми Сантала (8-я минута), Данис Зарипов (39) и Крис Ли (63). У проигравших отличились Григорий Желдаков (4) и Брэндон Макмиллан (34).

«Металлург» прервал победную серию «Торпедо» из шести игр.

В турнирной таблице Восточной конференции «Металлург» с 107 очками после 50 игр является лидером, «Торпедо», набрав 95 баллов в 50 встречах, идет третьим на Западе.

В следующем матче «Металлург» 18 января примет омский «Авангард», «Торпедо» 19 января также дома встретится с ярославским «Локомотивом».

15.01.2017 15:00 Зрители 7111 Регулярный чемпионат "Арена Металлург"
Металлург Мг 3:2 ОТ Торпедо НН
(1:1, 1:1, 0:0)
Главные тренеры
Илья Воробьев Петерис Скудра
Вратари
Илья Самсонов Илья Проскуряков
1-й период
Григорий Желдаков (К. Даугавиньш, Б. Батлер) 03:21
Станислав Егоршев 06:00
07:26 Томми Сантала (Т. Филиппи)
07:50 Артем Железков
09:50 Сергей Терещенко
Брэндон Макмиллан 09:50
Каспарс Даугавиньш 09:59
13:11 Ярослав Косов
2-й период
22:09 Евгений Бирюков
24:31 Денис Казионов
Максим I Осипов 25:55
Брэндон Макмиллан (В. Галузин, М. Осипов) 33:29
38:08 Данис Зарипов (К. Ли)
3-й период
Дмитрий Шуленин 42:12
Овертайм
62:34 Крис Ли (С. Мозякин, Ян Коварж)
Статистика
10 Штрафное время 10
4 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Юрий Цыплаков (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Металлург Мг
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Торпедо НН
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