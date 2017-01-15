Форвард СКА Плотников получил травму в матче с «Сибирью»

Форвард ехал спиной, запнулся об игрока гостей и неудачно приземлился на лёд. Нарушения не было зафиксировано. Плотников не смог самостоятельно покинуть площадку. Его место в звене занял Виктор Тихонов.



После первого периода СКА обыгрывает «Сибирь» со счётом 1:0. Шайбу забросил Евгений Дадонов.