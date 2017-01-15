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15 января 2017, 17:59 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Форвард СКА Плотников получил травму в матче с «Сибирью»

Нападающий СКА Сергей Плотников получил повреждение в матче с «Сибирью», который проходит в Санкт-Петербурге.

Форвард ехал спиной, запнулся об игрока гостей и неудачно приземлился на лёд. Нарушения не было зафиксировано. Плотников не смог самостоятельно покинуть площадку. Его место в звене занял Виктор Тихонов.

После первого периода СКА обыгрывает «Сибирь» со счётом 1:0. Шайбу забросил Евгений Дадонов.

СКА
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