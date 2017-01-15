Официальный сайт «Адмирала»: Главная проблема минского «Динамо» в обороне

Минчане лишь 6 сентября провели первый матч в регулярном чемпионате. Сборная Беларуси, костяк которой составляют игроки «Динамо», выступала на квалификационном турнире к Олимпиаде 2018 года. Национальная команда потерпела фиаско, поэтому показательно, как минчане взяли старт в КХЛ. Сомнения в том, что «Динамо» будет боеспособным коллективом, улетучились достаточно быстро. С 21 сентября по 4 октября были одержаны шесть побед подряд, в том числе, над «Ак Барсом», «Локомотивом» и «Сибирью».



Команда Крэйга Вудкрофта поражала всех игрой в большинстве, являясь одним из лидеров в КХЛ по этому показателю. По потерянным очкам «Динамо» даже занимало 3−4 место, но у минчан вдруг начались проблемы, которые совпали с играми в Петербурге и Москве против «армейцев». В двух играх «Динамо» пропустило 13 шайб, очков заработано не было. Далее победы стали чередоваться с поражениями. Но самое главное — команда из Беларуси обыгрывает своих главных конкурентов за место в плей-офф. «Динамо» одержало победы над «Йокеритом» (3:2 бул), «Слованом» (2:1 и 4:1), «Витязем» (3:0), довольно неожиданно был переигран СКА (5:4). В этих матчах минчане показали то, за счёт чего команда может добиться успеха в плей-офф, а туда наш соперник скорее всего попадет. Если же «Динамо» добавит в стабильности, то вполне может обогнать «Локомотив» и московское «Динамо» в борьбе за четверку, запас игр позволяет на это надеяться.



После нового года минчане провели пять встреч. Довольно неожиданно, как говорилось выше, переиграли СКА — 5:4, затем уступили «Северстали» — 1:2 бул. и ЦСКА — 1:3. Отправившись на Дальний Восток бело-голубые проиграли в Хабаровске — 0:1 и победили в Пекине — 3:2 бул.



Главная проблема минчан в обороне. «Динамо» пропустило 118 шайб в 47 матчах. Почти треть голов (36) влетают в ворота, когда у подопечных Вудкрофта на площадке на одного или двух игроков меньше. Минчане 12-я команда лиги по игре в меньшинстве (82.0% нейтрализации).



А вот в большинстве белорусы уверенно четвертые с реализацией 23.5%. Да и вообще, с атакой у нашего соперника все в порядке, больше «Динамо» на западе забивают лишь СКА, ЦСКА и московское «Динамо».



Те же два армейских и динамовский коллективы опережают минчан за звание агрессивный гость. В 25 матчах на чужих площадках в активе бело-голубых 15 побед и 44 очка — шестое место в лиге.