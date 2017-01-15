Официальный сайт «Адмирала»: Главная проблема минского «Динамо» в обороне
Официальный сайт «Адмирала» проанонсировал понедельничный матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором команда встретится с минским «Динамо», где отвел место анализу игры соперника.
Минчане лишь 6 сентября провели первый матч в регулярном чемпионате. Сборная Беларуси, костяк которой составляют игроки «Динамо», выступала на квалификационном турнире к Олимпиаде 2018 года. Национальная команда потерпела фиаско, поэтому показательно, как минчане взяли старт в КХЛ. Сомнения в том, что «Динамо» будет боеспособным коллективом, улетучились достаточно быстро. С 21 сентября по 4 октября были одержаны шесть побед подряд, в том числе, над «Ак Барсом», «Локомотивом» и «Сибирью».
Команда Крэйга Вудкрофта поражала всех игрой в большинстве, являясь одним из лидеров в КХЛ по этому показателю. По потерянным очкам «Динамо» даже занимало 3−4 место, но у минчан вдруг начались проблемы, которые совпали с играми в Петербурге и Москве против «армейцев». В двух играх «Динамо» пропустило 13 шайб, очков заработано не было. Далее победы стали чередоваться с поражениями. Но самое главное — команда из Беларуси обыгрывает своих главных конкурентов за место в
После нового года минчане провели пять встреч. Довольно неожиданно, как говорилось выше, переиграли СКА — 5:4, затем уступили «Северстали» — 1:2 бул. и ЦСКА — 1:3. Отправившись на Дальний Восток
Главная проблема минчан в обороне. «Динамо» пропустило 118 шайб в 47 матчах. Почти треть голов (36) влетают в ворота, когда у подопечных Вудкрофта на площадке на одного или двух игроков меньше. Минчане 12-я команда лиги по игре в меньшинстве (82.0% нейтрализации).
А вот в большинстве белорусы уверенно четвертые с реализацией 23.5%. Да и вообще, с атакой у нашего соперника все в порядке, больше «Динамо» на западе забивают лишь СКА, ЦСКА и московское «Динамо».
Те же два армейских и динамовский коллективы опережают минчан за звание агрессивный гость. В 25 матчах на чужих площадках в активе
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