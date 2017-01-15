«Спартак», ну нельзя так! Москвичи терпят на выезде шестое поражение кряду
Как и год назад,
красно-белые проваливают концовку сезона — ни одной победы в январе. В воскресенье «гладиаторы» уступили «Трактору» — 2:3.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Собственно, неудачная серия может быть у любой команды. И шесть поражений кряду — далеко не предел. Бывало и гораздо хуже. В том числе и у клубов посильнее и побогаче нынешнего «Спартака».
Но удручает другое. Огорчает то, что такие спады на финише сезона, похоже, становятся для
Вы вспомните, что они сотворили год назад, в это же самое время, в январе. Из 11 матчей — восемь поражений!
И вот история повторяется. Шесть матчей в Новом году — и ноль набранных очков.
Добро бы «Спартак» заранее обеспечил себе место в
Но ужас «Спартака» в том, что вот эти хронические январские спады следуют именно тогда, когда команда наоборот должна по идее поднажать! И вырвать себе место в восьмерке в отчаянных схватках.
Ведь принципиальные соперники за место в
Кстати, ровно столько же отделяет сейчас
Еще один момент — москвичи в каждом матче, словно издеваются над своими болельщиками, показывая, что
Вот в пятницу вели 3:0 у «Магнитки», а потом отдали матч с крупным счетом — 3:6.
А сегодня тоже… Ведь сравняли счет в начале второго периода. Тим Стэплтон классно выиграл вбрасывание. Радил Лукаш тут же с кистей точно положил шайбу в сетку.
Такие быстрые голы — почти нокдаун! Ну и развивайте успех, пока соперник не очухался. А вместо этого не проходит и двух минут, как ответная шайба влетает уже в ворота гостей. А вскоре еще одна….
В третьем периоде еще один шанс «Спартаку» — сократили счет до минимума, реализовав большинство. Догоняйте! До конца матча еще 13 минут.
И ведь боролись… Но все тщетно. Но уже хочется спасибо сказать хотя бы за попытку. Вот только в турнирном зачете за это баллов не дают.
Еще одно поражение. Еще один гвоздь в крышку гроба, под которой покоятся надежды болельщиков на возрождение. Не только в составе КХЛ, но и в турнирной таблице чемпионата.
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