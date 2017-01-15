«Спартак», ну нельзя так! Москвичи терпят на выезде шестое поражение кряду

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Собственно, неудачная серия может быть у любой команды. И шесть поражений кряду — далеко не предел. Бывало и гораздо хуже. В том числе и у клубов посильнее и побогаче нынешнего «Спартака».

Но удручает другое. Огорчает то, что такие спады на финише сезона, похоже, становятся для красно-белых после возрождения унылой традицией.

Вы вспомните, что они сотворили год назад, в это же самое время, в январе. Из 11 матчей — восемь поражений!

И вот история повторяется. Шесть матчей в Новом году — и ноль набранных очков.

Добро бы «Спартак» заранее обеспечил себе место в плей-офф. Или, наоборот, потерял на Кубок Гагарина все шансы подобно новокузнецкому «Металлургу», который сейчас доигрывает сезон, не имея турнирной мотивации.

Но ужас «Спартака» в том, что вот эти хронические январские спады следуют именно тогда, когда команда наоборот должна по идее поднажать! И вырвать себе место в восьмерке в отчаянных схватках.

Ведь принципиальные соперники за место в плей-офф — тоже не железные. Они тоже оступаются и теряют очки. Но не так безвольно! И вот уже пропасть от «Спартака» до зоны плей-офф выросла за полмесяца до 15 баллов.

Кстати, ровно столько же отделяет сейчас красно-белых от рижского «Динамо». Надо, пожалуй, подумать и о том, чтоб вообще на последнее место на Западе не скатится. «Северсталь"-то вот-вот «Спартак» обойдет….

Еще один момент — москвичи в каждом матче, словно издеваются над своими болельщиками, показывая, что играть-то могут, что соперник им «по зубам».

Вот в пятницу вели 3:0 у «Магнитки», а потом отдали матч с крупным счетом — 3:6.

А сегодня тоже… Ведь сравняли счет в начале второго периода. Тим Стэплтон классно выиграл вбрасывание. Радил Лукаш тут же с кистей точно положил шайбу в сетку.

Такие быстрые голы — почти нокдаун! Ну и развивайте успех, пока соперник не очухался. А вместо этого не проходит и двух минут, как ответная шайба влетает уже в ворота гостей. А вскоре еще одна….

В третьем периоде еще один шанс «Спартаку» — сократили счет до минимума, реализовав большинство. Догоняйте! До конца матча еще 13 минут.

И ведь боролись… Но все тщетно. Но уже хочется спасибо сказать хотя бы за попытку. Вот только в турнирном зачете за это баллов не дают.

Еще одно поражение. Еще один гвоздь в крышку гроба, под которой покоятся надежды болельщиков на возрождение. Не только в составе КХЛ, но и в турнирной таблице чемпионата.