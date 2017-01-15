КХЛ. «Трактор» продлил черную серию «Спартака»
Челябинский «Трактор» на своей площадке переиграл московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Таким образом, подопечные Анвара Гатиятулина прервали свою трехматчевую серию поражений и закрепились на четвертое месте в турнирной таблице Восточной конференции. А вот «Спартак» потерпел шестое поражение кряду и остался на 12-й строчке Запада.
КХЛ. Регулярный чемпионат.
Трактор — Спартак — 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)
Голы: Новотны (Бородкин, Якуценя), 17:42 — 1:0. Радил (Стэплтон, Стоа), 25:04 — 1:1. Белов (Шинин), 26:54 — 2:1. Пеньковский, 31:57 — 3:1. Толпеко (бол., Потапов, Шмелев), 46:54 — 3:2.
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