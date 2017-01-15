КХЛ. «Трактор» продлил черную серию «Спартака»

Таким образом, подопечные Анвара Гатиятулина прервали свою трехматчевую серию поражений и закрепились на четвертое месте в турнирной таблице Восточной конференции. А вот «Спартак» потерпел шестое поражение кряду и остался на 12-й строчке Запада.

КХЛ. Регулярный чемпионат.

Трактор — Спартак — 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Голы: Новотны (Бородкин, Якуценя), 17:42 — 1:0. Радил (Стэплтон, Стоа), 25:04 — 1:1. Белов (Шинин), 26:54 — 2:1. Пеньковский, 31:57 — 3:1. Толпеко (бол., Потапов, Шмелев), 46:54 — 3:2.

<aside name="clb19299263" class="teaser teaser_incontent teaser_khl_video"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_khl_video"> <iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_a65c8fe4f7fda0cfb83b85f6e84e9f43_hd/q410355/6042405e819aa62fc3727dc6f8b637b0/4640162161?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=322&lang=ru' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d19299263.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>