Команды для игроков МХЛ в Матче звезд КХЛ будут определены жеребьевкой
УФА, 15 января. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Игроки Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), отобранные на Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), определят вечером путем жеребьевки, в команде какой конференции они будут выступать в звездном уикэнде
21—22 января в Уфе. Об этом журналистам сообщил нападающий команды Запада на Кубке вызова и клуба «СКА-Серебряные львы» Андрей Алтыбармакян.
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Алтыбармакян был выбран комиссией МХЛ для участия в Матче звезд вместе с форвардами Павлом Подлубошновым («Красная Армия»), Антоном Ковалевым («Омские Ястребы»), а также защитником Кириллом Цулыгиным («Толпар»).
«Сегодня на ужине вытащим из корзинки, в какую конференцию попадем. Конечно, хотелось бы в свою, но надо понимать, что везде звезды и впереди настоящий Матч звезд, — сказал Алтыбармакян. — В раздевалке на Матче звезд я бы сел между Ковальчуком и Дацюком».
«Восток молодцы, сегодня нам больше повезло. На предыдущих играх Запад повнушительней играл, а сегодня была равная борьба», — добавил он.
Алтыбармакян был капитаном сборной Запада на нынешнем Кубке вызова. «Капитан — это большая ответственность. Надо было
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