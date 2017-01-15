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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28432732/
15 января 2017, 15:43 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Команды для игроков МХЛ в Матче звезд КХЛ будут определены жеребьевкой

УФА, 15 января. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Игроки Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), отобранные на Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), определят вечером путем жеребьевки, в команде какой конференции они будут выступать в звездном уикэнде 21—22 января в Уфе. Об этом журналистам сообщил нападающий команды Запада на Кубке вызова и клуба «СКА-Серебряные львы» Андрей Алтыбармакян.

<em>УФА 15 января. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. </em>Игроки Молодежной хоккейной лиги (<span class=error>МХЛ</span>) отобранные на Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (<span class=error>КХЛ</span>) определят вечером путем жеребьевки в команде какой конференции они будут выступать в звездном <span class=error>уикэнде</span> <nobr>21—22 января</nobr> в Уфе. Об этом журналистам сообщил нападающий команды Запада на Кубке вызова и клуба <span class=error>СКА</span>-Серебряные львы Андрей Алтыбармакян. Увеличить
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Алтыбармакян был выбран комиссией МХЛ для участия в Матче звезд вместе с форвардами Павлом Подлубошновым («Красная Армия»), Антоном Ковалевым («Омские Ястребы»), а также защитником Кириллом Цулыгиным («Толпар»).

«Сегодня на ужине вытащим из корзинки, в какую конференцию попадем. Конечно, хотелось бы в свою, но надо понимать, что везде звезды и впереди настоящий Матч звезд, — сказал Алтыбармакян. — В раздевалке на Матче звезд я бы сел между Ковальчуком и Дацюком».

«Восток молодцы, сегодня нам больше повезло. На предыдущих играх Запад повнушительней играл, а сегодня была равная борьба», — добавил он.

Алтыбармакян был капитаном сборной Запада на нынешнем Кубке вызова. «Капитан — это большая ответственность. Надо было как-то ребят сплотить. Думаю, это получилось. Когда забил гол, появились такие мысли, но я их прогнал, хотели забить. Жаль, что мало забили, но победили, и это здорово», — подчеркнул он.
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Ковалёв, Цулыгин, Подлубошнов и Алтыбармакян примут участие в Матче звёзд КХЛ

По итогам Кубка вызова, в котором команда Запада в серии буллитов со счётом 2:1 обыграла команду Востока, специальная комиссия определила четырёх игроков МХЛ, которые примут участие в Матче звёзд КХЛ.
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