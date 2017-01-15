Команды для игроков МХЛ в Матче звезд КХЛ будут определены жеребьевкой

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Алтыбармакян был выбран комиссией МХЛ для участия в Матче звезд вместе с форвардами Павлом Подлубошновым («Красная Армия»), Антоном Ковалевым («Омские Ястребы»), а также защитником Кириллом Цулыгиным («Толпар»).

«Сегодня на ужине вытащим из корзинки, в какую конференцию попадем. Конечно, хотелось бы в свою, но надо понимать, что везде звезды и впереди настоящий Матч звезд, — сказал Алтыбармакян. — В раздевалке на Матче звезд я бы сел между Ковальчуком и Дацюком».

«Восток молодцы, сегодня нам больше повезло. На предыдущих играх Запад повнушительней играл, а сегодня была равная борьба», — добавил он.