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15 января 2017, 14:15 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Ушёл из жизни ветеран СКА Валентин Быстров

На 88-м году жизни скончался ветеран СКА, член галереи славы клуба Валентин Быстров.

Валентин Александрович — первый представитель Ленинграда на чемпионате мира, чемпион Европы, серебряный призёр чемпионата мира, выступал за команду в середине 50-х годов прошлого века. Вся игровая карьера Валентина Быстрова прошла в Ленинграде. После её завершения работал ассистентом тренера в СКА. Заслуженный мастер спорта России.

Годы войны Валентин Быстров провёл в блокадном Ленинграде, награждён медалями «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

СКА выразил глубочайшие соболезнования родным и близким Валентина Александровича Быстрова.

СКА
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