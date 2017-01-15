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15 января 2017, 14:11 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Ковалёв, Цулыгин, Подлубошнов и Алтыбармакян примут участие в Матче звёзд КХЛ

По итогам Кубка вызова, в котором команда Запада в серии буллитов со счётом 2:1 обыграла команду Востока, специальная комиссия определила четырёх игроков МХЛ, которые примут участие в Матче звёзд КХЛ.

Ими стали защитник «Толпара» Кирилл Цулыгин (0+1) и нападающий «Омских Ястребов» Антон Ковалёв (1+0) от Востока. Запад на Матче звёзд представят нападающий «Серебряных Львов» Андрей Алтыбармакян (1+0 и буллит) и форвард «Красной Армии» Павел Подлубошнов (0+1).

Матч звёзд КХЛ пройдёт в Уфе 21—22 января.
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