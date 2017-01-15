Ковалёв, Цулыгин, Подлубошнов и Алтыбармакян примут участие в Матче звёзд КХЛ

МОСКВА, 14 дек — Р-Спорт. Овертаймы в матчах регулярных чемпионатов КХЛ, МХЛ и ЖХЛ с 15 декабря согласно решению совета директоров КХЛ будут играться в формате «3 на 3», сообщается в официальном микроблоге лиги в Twitter.