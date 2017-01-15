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15 января 2017, 10:39 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Медведев: Возможно, имеет смысл Матч звезд КХЛ-2018 провести на Дальнем Востоке

УФА, 15 янв — Р-Спорт, Семен Галькевич. Матч звезд КХЛ в следующем году, возможно, имеет смысл провести во Владивостоке или Хабаровске, заявил экс-глава лиги, председатель правления Молодежной хоккейной лиги Александр Медведев.

Неделя звезд хоккея этого года проходит в Уфе с 15 по 22 января.

«В следующем году пройдет Олимпиада в Корее, и в том случае, если сборная России будет проводить сборы на Дальнем Востоке, то тогда, вероятно, имеет смысл провести следующий Матч звезд КХЛ во Владивостоке или Хабаровске», — сказал Медведев журналистам.
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