Медведев: Возможно, имеет смысл Матч звезд КХЛ-2018 провести на Дальнем Востоке
УФА, 15 янв —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Матч звезд КХЛ в следующем году, возможно, имеет смысл провести во Владивостоке или Хабаровске, заявил экс-глава лиги, председатель правления Молодежной хоккейной лиги Александр Медведев.
Неделя звезд хоккея этого года проходит в Уфе с 15 по 22 января.
«В следующем году пройдет Олимпиада в Корее, и в том случае, если сборная России будет проводить сборы на Дальнем Востоке, то тогда, вероятно, имеет смысл провести следующий Матч звезд КХЛ во Владивостоке или Хабаровске», — сказал Медведев журналистам.
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