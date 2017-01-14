Барулин и Болдюк дисквалифицированы на один матч КХЛ
МОСКВА, 14 янв —
Р-Спорт. Голкипер «Сочи» Константин Барулин и форвард загребского «Медвешчака» Александр Болдюк дисквалифицированы на один матч КХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.
Барулин наказан за третий дисциплинарный штраф в сезоне, который он получил в матче с челябинским «Трактором».
Болдюк был дисквалифицирован за очередной дисциплинарный штраф, заработанный в игре с екатеринбургским «Автомобилистом».
Также оба хоккеиста подвергнуты индивидуальному (материальному) штрафу, сумма которого не сообщается.
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