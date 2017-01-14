Барулин и Болдюк дисквалифицированы на один матч КХЛ

Барулин наказан за третий дисциплинарный штраф в сезоне, который он получил в матче с челябинским «Трактором».

Болдюк был дисквалифицирован за очередной дисциплинарный штраф, заработанный в игре с екатеринбургским «Автомобилистом».

Также оба хоккеиста подвергнуты индивидуальному (материальному) штрафу, сумма которого не сообщается.