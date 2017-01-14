«Витязь» обыграл «Ак Барс», казанцы потерпели четвертое поражение подряд

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Встреча, состоявшаяся в субботу в Подольске, завершилась со счетом 3:2 (2:1, 1:0, 0:1) в пользу хозяев. Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Алексей Копейкин (на 11-й минуте), Марио Кемпе (19) и Алексей Макеев (24). В составе казанцев отличились Михаил Глухов (2) и Максим Лазарев (56).

В последний раз к текущему моменту «Ак Барс» побеждал в матче регулярного чемпионата КХЛ 3 января, в Казани выиграв у челябинского «Трактора» со счетом 5:3.

«Витязь» следующий матч домашней серии проведет 18 января против тольяттинской «Лады», «Ак Барс» 16 января сыграет в Москве против местного «Динамо».