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14 января 2017, 21:59 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Витязь» обыграл «Ак Барс», казанцы потерпели четвертое поражение подряд

ПОДОЛЬСК, 14 янв — Р-Спорт, Семен Галькевич. Хоккеисты подмосковного «Витязя» на своем льду одержали победу над «Ак Барсом», для казанского клуба поражение стало четвертым подряд в регулярном чемпионате КХЛ.

Хоккеисты подмосковного Витязя на своем льду одержали победу над Ак Барсом для казанского клуба поражение стало четвертым подряд в регулярном чемпионате КХЛ. Увеличить
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Встреча, состоявшаяся в субботу в Подольске, завершилась со счетом 3:2 (2:1, 1:0, 0:1) в пользу хозяев. Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Алексей Копейкин (на 11-й минуте), Марио Кемпе (19) и Алексей Макеев (24). В составе казанцев отличились Михаил Глухов (2) и Максим Лазарев (56).

В последний раз к текущему моменту «Ак Барс» побеждал в матче регулярного чемпионата КХЛ 3 января, в Казани выиграв у челябинского «Трактора» со счетом 5:3.

«Витязь» следующий матч домашней серии проведет 18 января против тольяттинской «Лады», «Ак Барс» 16 января сыграет в Москве против местного «Динамо».

14.01.2017 17:00 Зрители 5475 Регулярный чемпионат Ледовый дворец "Витязь"
Витязь 3:2 Ак Барс
(2:1, 1:0, 0:1)
Главные тренеры
Валерий Белов Зинэтула Билялетдинов
Вратари
Игорь Сапрыкин Станислав Галимов 58:30 (С. Галимов 58:33-59:52)
1-й период
Михаил Глухов (Р. Батыршин, А. Глинкин) 01:59
10:09 Алексей Копейкин (М. Аалтонен, М. Кемпе)
11:40
Атте Охтамаа 17:49
18:52 Марио Кемпе (М. Аалтонен, Р. Горак)
2-й период
20:52 Сергей Гимаев
Денис Хлыстов 20:52
Андрей Попов 21:47
23:51 Алексей Макеев (М. Афиногенов, И. Головков)
25:23 Якуб Ержабек
31:17 Сергей Гимаев
Василий Токранов 36:32
3-й период
47:19 Сергей Гимаев
Максим Лазарев (А. Яруллин, А. Лукоянов) 55:11
Статистика
8 Штрафное время 10
4 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Витязь
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