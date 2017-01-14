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14 января 2017, 21:54 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Московское «Динамо» одержало шестую победу подряд, обыграв «Ладу»

МОСКВА, 14 янв — Р-Спорт, Александр Рогулев. Хоккеисты московского «Динамо» обыграли тольяттинскую «Ладу» в матче регулярного чемпионата КХЛ, одержав шестую победу подряд.

Хоккеисты московского Динамо обыграли тольяттинскую Ладу в матче регулярного чемпионата КХЛ одержав шестую победу подряд. Увеличить
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Встреча, прошедшая в субботу в ледовом дворце столичного «Парка Легенд», завершилась со счетом 5:0 (2:0, 0:0, 3:0) в пользу «бело-голубых». Голы в составе победителей забили Мартиньш Карсумс (5-я минута), Андрей Кутейкин (18), Максим Карпов (47), Николай Чебыкин (52) и Юусо Хиетанен (60). Голкипер динамовцев Александр Еременко провел второй подряд и восьмой в сезоне матч «на ноль», сравнявшись по этому показателю с лидером чемпионата Игорем Шестеркиным из петербургского СКА.

«Динамо» продолжит домашнюю серию 16 января матчем против казанского «Ак Барса». Хоккеисты «Лады» в тот же день сыграют на выезде с ярославским «Локомотивом».

14.01.2017 17:00 Зрители 6603 Регулярный чемпионат "ВТБ Ледовый дворец"
ХК Динамо 5:0 Лада
(2:0, 0:0, 3:0)
Главные тренеры
Сергей Орешкин Артис Аболс
Вратари
Александр Еременко Илья Ежов
1-й период
04:48 Мартиньш Карсумс (Ю. Хиетанен)
Виктор Комаров 11:33
12:48 Мартиньш Карсумс
17:39 Андрей Кутейкин (Д. Кокарев, А. Подшендялов)
2-й период
37:14 Лукаш Кашпар
3-й период
Рафаэль Ахметов 44:19
46:15 Максим Карпов (И. Никулин, Ю. Хиетанен)
51:54 Николай Чебыкин (В. Брюквин)
54:23 Мартиньш Карсумс
59:59 Юусо Хиетанен (А. Цветков, Д. Кокарев)
Статистика
6 Штрафное время 4
2 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Павел Комаров (Нижний Новгород, Россия)
Главный судья Иван Зибинин (Челябинск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Динамо М
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Лада
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