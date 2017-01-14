Московское «Динамо» одержало шестую победу подряд, обыграв «Ладу»

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Встреча, прошедшая в субботу в ледовом дворце столичного «Парка Легенд», завершилась со счетом 5:0 (2:0, 0:0, 3:0) в пользу «бело-голубых». Голы в составе победителей забили Мартиньш Карсумс (5-я минута), Андрей Кутейкин (18), Максим Карпов (47), Николай Чебыкин (52) и Юусо Хиетанен (60). Голкипер динамовцев Александр Еременко провел второй подряд и восьмой в сезоне матч «на ноль», сравнявшись по этому показателю с лидером чемпионата Игорем Шестеркиным из петербургского СКА.

«Динамо» продолжит домашнюю серию 16 января матчем против казанского «Ак Барса». Хоккеисты «Лады» в тот же день сыграют на выезде с ярославским «Локомотивом».