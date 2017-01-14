Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28428242/
14 января 2017, 19:25 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Гол Столярова не спас «Нефтехимик» от поражения в Ярославле

«Локомотив» на домашней площадке обыграл «Нефтехимик», встреча завершилась со счётом 3:1.

В первом периоде отличился Геннадий Столяров, реализовавший большинство гостей. После перерыва Стаффан Кронвалль сравнял счёт, в третьем периоде Артём Ильенко вывел «железнодорожников» вперёд, а окончательный результат установил Брэндон Козун.

14.01.2017 17:00 Регулярный чемпионат УКРК "Арена 2000"
Локомотив 3:1 Нефтехимик
(0:1, 1:0, 2:0)
Главные тренеры
Алексей Кудашов Андрей Назаров
Вратари
Алексей Мурыгин 19:58 (А. Мурыгин 20:00) Андрей Кареев
1-й период
07:25 Михаил Пашнин
Геннадий Столяров (К. Лямин, Р. Гюнге) 09:17
Кирилл Лямин 13:08
Андрей Первышин 19:38
2-й период
30:13 Стаффан Кронвалль (Б. Козун, П. Контиола)
30:41 Илья Любушкин
Джефф Кинрейд 30:41
39:58
3-й период
47:07 Артем Ильенко (А. Кадейкин)
57:17 Брэндон Козун (М. Тальбо)
Рихард Гюнге 58:40
Статистика
6 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Роман Щенев (Тольятти, Россия)
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Нефтехимик
Новости Матчи Состав Статистика
Локомотив
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
6 января

Коукалова: никому из русских не верю, даже Шипулину

Витсель извинился перед «Ювентусом»: мне жаль, но такие предложения не отклоняют

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России