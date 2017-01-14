Гол Столярова не спас «Нефтехимик» от поражения в Ярославле
«Локомотив» на домашней площадке обыграл «Нефтехимик», встреча завершилась со счётом 3:1.
В первом периоде отличился Геннадий Столяров, реализовавший большинство гостей. После перерыва Стаффан Кронвалль сравнял счёт, в третьем периоде Артём Ильенко вывел «железнодорожников» вперёд, а окончательный результат установил Брэндон Козун.
|14.01.2017 17:00
|Регулярный чемпионат
|УКРК "Арена 2000"
|Локомотив
|3:1
|Нефтехимик
|(0:1, 1:0, 2:0)
Главные тренеры
|Алексей Кудашов
|Андрей Назаров
Вратари
|Алексей Мурыгин 19:58 (А. Мурыгин 20:00)
|Андрей Кареев
|1-й период
|07:25
|Михаил Пашнин
|Геннадий Столяров (К. Лямин, Р. Гюнге)
|09:17
|Кирилл Лямин
|13:08
|Андрей Первышин
|19:38
|2-й период
|30:13
|Стаффан Кронвалль (Б. Козун, П. Контиола)
|30:41
|Илья Любушкин
|Джефф Кинрейд
|30:41
|39:58
|3-й период
|47:07
|Артем Ильенко (А. Кадейкин)
|57:17
|Брэндон Козун (М. Тальбо)
|Рихард Гюнге
|58:40
Статистика
|6
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Роман Щенев (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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