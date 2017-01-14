Александр Медведев намерен обсудить возможность возвращения драфта юниоров КХЛ

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Первый драфт юниоров, задачей которого являлась передача прав на молодых хоккеистов клубам КХЛ, был проведен в 2009 году. Его первым номером стал защитник Михаил Пашнин, которого выбрал ЦСКА. В дальнейшем первыми также были выбраны, в частности, выступающий в Национальной хоккейной лиге нападающий Антон Слепышев (2011) и двукратный призер молодежного чемпионата мира Кирилл Капризов (2014).

В конце февраля 2015 года драфт был переименован в ярмарку юниоров, которая в последний раз прошла в мае прошлого года. КХЛ в прошлом году создала рабочую группу по реформированию системы драфта, которую возглавлял Вячеслав Фетисов.

«Пока о возвращении драфта речи не было. Но я, как член совета директоров КХЛ, эту тему опять подниму, поскольку это не только ярмарка, но и рейтингование, — сказал Медведев. — Молодому хоккеисту важно знать, где он в иерархии молодых игроков, и я буду выходить с определенными предложениями».

«К сожалению, Вячеслав Фетисов свою работу не довел: по крайней мере, ее результаты мне неизвестны. Но я и с ним буду на эту тему разговаривать», — добавил он.

С 2008 по 2014 год Медведев был президентом КХЛ.