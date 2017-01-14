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«Мы знали, что “Куньлунь” — тяжёлый соперник. Это команда с большим мастерством и хорошим тренером. Сегодня, 14 января, нам было необходимо сыграть очень дисциплинированно. Думаю, нам это удалось. Мы смогли лимитировать атакующую активность хозяев, но по ходу встречи пришлось дважды догонять оппонентов в счёте. Я доволен тем, что команда не опустила руки и дважды смогла сравнять счёт. В буллитах могло случиться всякое, сегодня повезло нам», — цитирует Вудкрофта официальный сайт клуба.