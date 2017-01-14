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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28427184/
14 января 2017, 16:35 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Вудкрофт: «Куньлунь» — команда с большим мастерством и хорошим тренером

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвёл итоги после победы в матче с «Куньлунь Ред Стар» (3:2 Б).

Главный тренер минского Динамо <span class=error>Крэйг</span> Вудкрофт подвёл итоги после победы в матче с Куньлунь Ред Стар (3:2 Б). Увеличить
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«Мы знали, что “Куньлунь” — тяжёлый соперник. Это команда с большим мастерством и хорошим тренером. Сегодня, 14 января, нам было необходимо сыграть очень дисциплинированно. Думаю, нам это удалось. Мы смогли лимитировать атакующую активность хозяев, но по ходу встречи пришлось дважды догонять оппонентов в счёте. Я доволен тем, что команда не опустила руки и дважды смогла сравнять счёт. В буллитах могло случиться всякое, сегодня повезло нам», — цитирует Вудкрофта официальный сайт клуба.

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