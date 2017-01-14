Минское «Динамо» по буллитам победило «Куньлунь» в гостевом матче КХЛ

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Встреча, состоявшаяся в субботу в Пекине, завершилась волевой победой гостей со счетом 3:2 (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Фредрик Петтерссон (17-я минута), Евгений Лисовец (35), решающий буллит в активе Аарона Палушая. У хозяев отличились Шон Коллинз (10) и Томми Тайми (18).

В следующем матче минское «Динамо» 16 января во Владивостоке сыграет с «Адмиралом», а «Куньлунь» в этот же день примет рижское «Динамо».