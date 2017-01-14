Минское «Динамо» по буллитам победило «Куньлунь» в гостевом матче КХЛ
Хоккеисты минского «Динамо» в серии буллитов нанесли гостевое поражение пекинскому «Куньлуню» в регулярном чемпионате КХЛ.
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Встреча, состоявшаяся в субботу в Пекине, завершилась волевой победой гостей со счетом 3:2 (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Фредрик Петтерссон (17-я минута), Евгений Лисовец (35), решающий буллит в активе Аарона Палушая. У хозяев отличились Шон Коллинз (10) и Томми Тайми (18).
В следующем матче минское «Динамо» 16 января во Владивостоке сыграет с «Адмиралом», а «Куньлунь» в этот же день примет рижское «Динамо».
|14.01.2017 12:30
|Регулярный чемпионат
|LeSports Center
Главные тренеры
|Владимир Юрзинов
|Крэйг Вудкрофт
Вратари
|Томи Кархунен
|Бен Скривенс 59:59 (Б. Скривенс 60:00)
|1-й период
|09:48
|10:00
|Шон I Коллинс (Ч. Рау)
|14:38
|Шон I Коллинс
|Фредрик Петтерссон (М. Эллисон, М-А. Граньяни)
|16:21
|17:07
|Томми Тайми (Ч. Рау)
|2-й период
|Илья Шинкевич
|26:04
|31:05
|Томи Саллинен
|Евгений Лисовец (А. Павлович, С. Костицын)
|34:55
|Фредрик Петтерссон
|37:12
|37:32
|Мартин Бакош
|38:42
|Янне Яласваара
|Роман Граборенко
|38:42
|3-й период
|41:09
|Томаш Марцинко
|Марк-Андре Граньяни
|54:33
|Аарон Палушай
|57:12
Серия буллитов - победный бросок
|А. Палушай
Статистика
|14
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
Судьи
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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