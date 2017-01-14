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14 января 2017, 16:33 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Минское «Динамо» по буллитам победило «Куньлунь» в гостевом матче КХЛ

Хоккеисты минского «Динамо» в серии буллитов нанесли гостевое поражение пекинскому «Куньлуню» в регулярном чемпионате КХЛ.

Хоккеисты минского Динамо в серии <span class=error>буллитов</span> нанесли гостевое поражение пекинскому Куньлуню в регулярном чемпионате <span class=error>КХЛ</span>. Увеличить
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Встреча, состоявшаяся в субботу в Пекине, завершилась волевой победой гостей со счетом 3:2 (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Фредрик Петтерссон (17-я минута), Евгений Лисовец (35), решающий буллит в активе Аарона Палушая. У хозяев отличились Шон Коллинз (10) и Томми Тайми (18).

В следующем матче минское «Динамо» 16 января во Владивостоке сыграет с «Адмиралом», а «Куньлунь» в этот же день примет рижское «Динамо».

14.01.2017 12:30 Регулярный чемпионат LeSports Center
Куньлунь 2:3 Б Динамо Мн
(2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Главные тренеры
Владимир Юрзинов Крэйг Вудкрофт
Вратари
Томи Кархунен Бен Скривенс 59:59 (Б. Скривенс 60:00)
1-й период
09:48
10:00 Шон I Коллинс (Ч. Рау)
14:38 Шон I Коллинс
Фредрик Петтерссон (М. Эллисон, М-А. Граньяни) 16:21
17:07 Томми Тайми (Ч. Рау)
2-й период
Илья Шинкевич 26:04
31:05 Томи Саллинен
Евгений Лисовец (А. Павлович, С. Костицын) 34:55
Фредрик Петтерссон 37:12
37:32 Мартин Бакош
38:42 Янне Яласваара
Роман Граборенко 38:42
3-й период
41:09 Томаш Марцинко
Марк-Андре Граньяни 54:33
Аарон Палушай 57:12
Серия буллитов - победный бросок
А. Палушай
Статистика
14 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Главный судья Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Куньлунь
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