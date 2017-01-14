Ялонен: «Йокерит» плохо начал матч, а потом ещё и получил шесть штрафов подряд
Главный тренер финского «Йокерита» Юкка Ялонен поделился эмоциями после поражения в матче с «Адмиралом» со счётом 4:5 ОТ.
«Поздравляю хозяев с победой. Мы плохо начали матч, потом ещё и получили шесть штрафов подряд,
Я очень доволен тем, как наша команда провела третий период. В овертайме парни продолжали играть, были моменты, просто мы их не реализовали», — приводит слова Ялонена официальный сайт «Адмирала».
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