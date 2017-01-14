Ялонен: «Йокерит» плохо начал матч, а потом ещё и получил шесть штрафов подряд

«Поздравляю хозяев с победой. Мы плохо начали матч, потом ещё и получили шесть штрафов подряд, по-моему. “Адмирал” сегодня хорошо играл в большинстве и реализовал свои моменты.



Я очень доволен тем, как наша команда провела третий период. В овертайме парни продолжали играть, были моменты, просто мы их не реализовали», — приводит слова Ялонена официальный сайт «Адмирала».