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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28426727/
14 января 2017, 15:23 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Ялонен: «Йокерит» плохо начал матч, а потом ещё и получил шесть штрафов подряд

Главный тренер финского «Йокерита» Юкка Ялонен поделился эмоциями после поражения в матче с «Адмиралом» со счётом 4:5 ОТ.

«Поздравляю хозяев с победой. Мы плохо начали матч, потом ещё и получили шесть штрафов подряд, по-моему. “Адмирал” сегодня хорошо играл в большинстве и реализовал свои моменты.

Я очень доволен тем, как наша команда провела третий период. В овертайме парни продолжали играть, были моменты, просто мы их не реализовали», — приводит слова Ялонена официальный сайт «Адмирала».

Йокерит
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