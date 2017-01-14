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14 января 2017, 15:17 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Андриевский: Нам не хватает опыта, чтобы побеждать в таких играх без нервотрёпок

Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский подвёл итоги после матча с «Йокеритом» (5:4 ОТ).

«Напряженная выдалась игра. Думаю, зрителям понравилось. Было много борьбы, много моментов у ворот обеих команд, много голов, что нравится болельщикам, но не тренерам. Конечно, после четвёртой заброшенной шайбы мы немножко успокоились. Не хватает ещё опыта, чтобы доводить такие матчи до побед без нервотрёпок.

Мы рады двум очкам. “Йокерит” — сильная команда, которая борется за место в плей-офф. Нам эти очки были нужны. Спасибо болельщикам, что поддержали после не очень успешной последней игры. Нам поддержка нужна, надеемся на неё в следующих матчах», — цитирует Андриевского официальный сайт клуба.

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