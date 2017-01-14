Андриевский: Нам не хватает опыта, чтобы побеждать в таких играх без нервотрёпок
Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский подвёл итоги после матча с «Йокеритом» (5:4 ОТ).
«Напряженная выдалась игра. Думаю, зрителям понравилось. Было много борьбы, много моментов у ворот обеих команд, много голов, что нравится болельщикам, но не тренерам. Конечно, после четвёртой заброшенной шайбы мы немножко успокоились. Не хватает ещё опыта, чтобы доводить такие матчи до побед без нервотрёпок.
Мы рады двум очкам. “Йокерит” — сильная команда, которая борется за место в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter