Мартемьянов: Игроки «Амура» отдавали душу на протяжении двух периодов
Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Андрей Мартемьянов подвёл итоги после матча с рижским «Динамо» (5:0).
«Мы очень ответственно готовились к встрече с рижским “Динамо”, посмотрели не один матч. Знаем, что это высоко организованная, техничная, умеющая играть в хоккей команда. Ребята очень грамотные, и мы немножко опасались.
К сожалению, нашей команде не удался первый период по
Команда сегодня отдавала душу два периода. За это, конечно, спасибо ребятам. В принципе, всё. С победой! Готовимся к следующему матчу», — цитирует Мартемьянова официальный сайт команды.
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