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14 января 2017, 14:31 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Мартемьянов: Игроки «Амура» отдавали душу на протяжении двух периодов

Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Андрей Мартемьянов подвёл итоги после матча с рижским «Динамо» (5:0).

«Мы очень ответственно готовились к встрече с рижским “Динамо”, посмотрели не один матч. Знаем, что это высоко организованная, техничная, умеющая играть в хоккей команда. Ребята очень грамотные, и мы немножко опасались.

К сожалению, нашей команде не удался первый период по какой-то причине. Будем разбираться, в чём дело. Немножко проспали. Но во втором добавили, хорошо забили и строго сыграли в обороне.

Команда сегодня отдавала душу два периода. За это, конечно, спасибо ребятам. В принципе, всё. С победой! Готовимся к следующему матчу», — цитирует Мартемьянова официальный сайт команды.

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