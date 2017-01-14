Мартемьянов: Игроки «Амура» отдавали душу на протяжении двух периодов

«Мы очень ответственно готовились к встрече с рижским “Динамо”, посмотрели не один матч. Знаем, что это высоко организованная, техничная, умеющая играть в хоккей команда. Ребята очень грамотные, и мы немножко опасались.



К сожалению, нашей команде не удался первый период по какой-то причине. Будем разбираться, в чём дело. Немножко проспали. Но во втором добавили, хорошо забили и строго сыграли в обороне.



Команда сегодня отдавала душу два периода. За это, конечно, спасибо ребятам. В принципе, всё. С победой! Готовимся к следующему матчу», — цитирует Мартемьянова официальный сайт команды.