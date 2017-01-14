Хоккеисты «Автомобилиста» в гостях обыграли «Медвешчак» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в пятницу в Загребе, завершилась со счетом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) в пользу «Автомобилиста». В составе гостей шайбы забросили Евгений Чесалин (13-я минута) и Олег Губин (50). Голкипер «Автомобилиста» Владимир Сохатский отразил 25 бросков и сыграл четвертый матч на ноль в сезоне.

В следующем матче «Автомобилист» 17 января сыграет в гостях с челябинским «Трактором», в этот же день «Медвешчак» примет ханты-мансийскую «Югру».