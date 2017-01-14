Хоккеисты «Автомобилиста» в гостях обыграли «Медвешчак» в матче КХЛ
МОСКВА, 13 янв —
Р-Спорт. Екатеринбургский «Автомобилист» на выезде победил загребский «Медвешчак» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в пятницу в Загребе, завершилась со счетом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) в пользу «Автомобилиста». В составе гостей шайбы забросили Евгений Чесалин (13-я минута) и Олег Губин (50). Голкипер «Автомобилиста» Владимир Сохатский отразил 25 бросков и сыграл четвертый матч на ноль в сезоне.
В следующем матче «Автомобилист» 17 января сыграет в гостях с челябинским «Трактором», в этот же день «Медвешчак» примет
|13.01.2017 21:00
|Регулярный чемпионат
|Dom Sportova
|Медвешчак
|0:2
|Автомобилист
|(0:1, 0:0, 0:1)
Главные тренеры
|Горди Дуайер
|Владимир Крикунов
Вратари
|Сергей Гайдученко 58:31
|Владимир Сохатский
|1-й период
|00:31
|Натан Перкович
|Николай Тимашов
|00:31
|11:23
|Томислав Заношки
|Никита Щитов
|11:54
|Евгений Чесалин (М. Чайковски, А. Торченюк)
|12:10
|15:07
|Томас Ларкин
|2-й период
|27:15
|Горан Безина
|Ян Бухтеле
|29:24
|35:25
|Александр Болдюк
|3-й период
|Рок Тичар
|41:55
|45:48
|Александр Болдюк
|45:48
|Александр Болдюк
|Никита Щитов
|45:48
|Олег Губин (А. Симаков)
|49:28
|56:32
|Александр Жиру
|56:32
|Александр Жиру
|Егор Журавлев
|56:32
|58:18
|Лукас Лессио
|Алексей Михнов
|58:31
Статистика
|36
|Штрафное время
|14
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Александр Соин (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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