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14 января 2017, 0:05 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Хоккеисты «Автомобилиста» в гостях обыграли «Медвешчак» в матче КХЛ

МОСКВА, 13 янв — Р-Спорт. Екатеринбургский «Автомобилист» на выезде победил загребский «Медвешчак» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, прошедшая в пятницу в Загребе, завершилась со счетом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) в пользу «Автомобилиста». В составе гостей шайбы забросили Евгений Чесалин (13-я минута) и Олег Губин (50). Голкипер «Автомобилиста» Владимир Сохатский отразил 25 бросков и сыграл четвертый матч на ноль в сезоне.

В следующем матче «Автомобилист» 17 января сыграет в гостях с челябинским «Трактором», в этот же день «Медвешчак» примет ханты-мансийскую «Югру».

13.01.2017 21:00 Регулярный чемпионат Dom Sportova
Медвешчак 0:2 Автомобилист
(0:1, 0:0, 0:1)
Главные тренеры
Горди Дуайер Владимир Крикунов
Вратари
Сергей Гайдученко 58:31 Владимир Сохатский
1-й период
00:31 Натан Перкович
Николай Тимашов 00:31
11:23 Томислав Заношки
Никита Щитов 11:54
Евгений Чесалин (М. Чайковски, А. Торченюк) 12:10
15:07 Томас Ларкин
2-й период
27:15 Горан Безина
Ян Бухтеле 29:24
35:25 Александр Болдюк
3-й период
Рок Тичар 41:55
45:48 Александр Болдюк
45:48 Александр Болдюк
Никита Щитов 45:48
Олег Губин (А. Симаков) 49:28
56:32 Александр Жиру
56:32 Александр Жиру
Егор Журавлев 56:32
58:18 Лукас Лессио
Алексей Михнов 58:31
Статистика
36 Штрафное время 14
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Главный судья Александр Соин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Автомобилист
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Медвешчак
Новости Матчи Состав Статистика
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