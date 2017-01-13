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13 января 2017, 23:33 | Хоккей: КХЛ | Vesti.kz

«Барыс» проиграл «Словану» в Братиславе и потерпел 25-е поражение в КХЛ

Хоккеисты «Барыса» потерпели поражение в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра в Братиславе проходила в ночь с 13 на 14 января и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

В первом периоде зрители не увидели заброшенных шайб, но зато во втором «Слован» трижды поразил ворота соперника. На 28-й минуте в большинстве отличился Таффе Джефф. Через 35 секунд уже в равных составах Патрик Лушняк удвоил преимущество хозяев. Третью шайбу на 39-й минуте забросил Ник Пластино.

В третьем периоде команды обменялись взятиями ворот. У «Барыса» на 48-й минуте в большинстве отличился капитан Брэндон Боченски, на что «Слован» ответил шайбой Кайла Чипчуры на 54-й.

Для «Барыса» это поражение стало 25-м в сезоне. С 71 очком астанинский клуб находится на шестом месте в Восточной конференции. В свою очередь «Слован», одержавший 17-ю победу, с 66 баллами идет десятым на Западе.

Следующий матч «Барыс» проведет дома 16 января. Игру с «Салаватом Юлаевым», которая начнется в 19:30 по времени Астаны, в прямом эфире покажет телеканал KazSport.

13.01.2017 21:00 Регулярный чемпионат Ondrej Nepela Arena (Orange Arena)
Слован 4:1 Барыс
(0:0, 3:0, 1:1)
Главные тренеры
Милош Ржига Эдуард Занковец
Вратари
Барри Браст Кевин Пулен
2-й период
25:21 Патрик Лушняк
Кэм Баркер 25:21
Кевин Пулен 27:18
27:46 Джефф Тэйфф (М. Серсен, Т. Кундратек)
28:20 Патрик Лушняк (П. Бачик)
29:18 Томаш Староста
30:52 Жига Еглич
Найджел Доус 31:04
38:59 Ник Пластино (И. Шварни, К. Чипчура)
3-й период
46:38 Жига Еглич
Брэндон Боченски (К. Даллмэн, Д. Бойд) 47:57
53:49 Кайл Чипчура (И. Мусатов)
Статистика
8 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Главный судья Андрей Рогачев (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Барыс
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