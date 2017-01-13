«Барыс» проиграл «Словану» в Братиславе и потерпел 25-е поражение в КХЛ
Хоккеисты «Барыса» потерпели поражение в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
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Игра в Братиславе проходила в ночь с 13 на 14 января и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.
В первом периоде зрители не увидели заброшенных шайб, но зато во втором «Слован» трижды поразил ворота соперника. На 28-й минуте в большинстве отличился Таффе Джефф. Через 35 секунд уже в равных составах Патрик Лушняк удвоил преимущество хозяев. Третью шайбу на 39-й минуте забросил Ник Пластино.
В третьем периоде команды обменялись взятиями ворот. У «Барыса» на 48-й минуте в большинстве отличился капитан Брэндон Боченски, на что «Слован» ответил шайбой Кайла Чипчуры на 54-й.
Для «Барыса» это поражение стало 25-м в сезоне. С 71 очком астанинский клуб находится на шестом месте в Восточной конференции. В свою очередь «Слован», одержавший 17-ю победу, с 66 баллами идет десятым на Западе.
Следующий матч «Барыс» проведет дома 16 января. Игру с «Салаватом Юлаевым», которая начнется в 19:30 по времени Астаны, в прямом эфире покажет телеканал KazSport.
|13.01.2017 21:00
|Регулярный чемпионат
|Ondrej Nepela Arena (Orange Arena)
|Милош Ржига
|Эдуард Занковец
|Барри Браст
|Кевин Пулен
|2-й период
|25:21
|Патрик Лушняк
|Кэм Баркер
|25:21
|Кевин Пулен
|27:18
|27:46
|Джефф Тэйфф (М. Серсен, Т. Кундратек)
|28:20
|Патрик Лушняк (П. Бачик)
|29:18
|Томаш Староста
|30:52
|Жига Еглич
|Найджел Доус
|31:04
|38:59
|Ник Пластино (И. Шварни, К. Чипчура)
|3-й период
|46:38
|Жига Еглич
|Брэндон Боченски (К. Даллмэн, Д. Бойд)
|47:57
|53:49
|Кайл Чипчура (И. Мусатов)
|8
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
|Главный судья
|Андрей Рогачев (Москва, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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