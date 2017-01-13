Игроки «Авангарда», обыграв «Северсталь», гарантировали себе участие в плей-офф КХЛ

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«Авангард», обыграв в пятницу «Северсталь» (2:0), набрал 96 очков в 50 матчах. Теоретически вытеснить омичей из списка участников плей-офф могли екатеринбургский «Автомобилист» (61 очко, 48 игр) и нижнекамский «Нефтехимик» (66 очков, 50 игр), но оба клуба, в случае равенства очков, окажутся в таблице ниже «ястребов» за счет меньшего количества побед в овертаймах.

Следующий матч в регулярном чемпионате КХЛ «Авангард» проведет 18 января в гостях с магнитогорским «Металлургом».