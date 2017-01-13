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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28422975/
13 января 2017, 22:44 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Вадим Шипачёв сделал 300-ю передачу в своём 500-м матче КХЛ

Матч с новокузнецким «Металлургом» стал для нападающего СКА Вадима Шипачёва 500-м в Континентальной хоккейной лиге.

В этой встрече он также сделал свою 300-ю передачу, а всего за матч набрал 4 (2+2) очка.

Шипачёв выступает в КХЛ с сезона-2008/09, за это время 29-летний форвард забросил 147 шайб и отдал 301 передачу.

13.01.2017 19:30 Зрители 12188 Регулярный чемпионат Ледовый дворец
СКА 9:1 Металлург Нк
(4:0, 2:0, 3:1)
Главные тренеры
Олег Знарок Сергей Бердников
Вратари
Игорь Шестеркин Владислав Подъяпольский 09:35 (Р. Хакимов 09:35)
1-й период
00:32 Антон Белов (И. Ковальчук, Е. Яковлев)
09:08 Виктор Тихонов (Е. Рыков)
09:35 Александр Хохлачев (Е. Кетов)
16:05 Александр Барабанов
18:58
19:38 Евгений Дадонов (Н. Гусев, В. Шипачев)
2-й период
Никита Лямкин 20:59
21:09 Вадим Шипачев
23:42 Егор Яковлев
24:36 Вадим Шипачев (Е. Дадонов)
Тимур Фаткуллин 29:31
3-й период
Александр I Титов 42:42
Александр I Титов 42:42
51:43 Динар Хафизуллин (В. Шипачев, Е. Дадонов)
Алексей Разумов (В. Ионин, А. Михеев) 53:21
53:41 Павел Дацюк (И. Шестеркин, И. Ковальчук)
59:48 Никита Гусев (Е. Рыков, Е. Дадонов)
Статистика
4 Штрафное время 31
4 Игра в большинстве 2
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Владимир Букин (Москва, Россия)
Главный судья Антон Лаврентьев (Казань, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
СКА
Новости Матчи Состав Статистика
Металлург Нк
Новости Матчи Состав Статистика
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