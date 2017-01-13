Вадим Шипачёв сделал 300-ю передачу в своём 500-м матче КХЛ
Матч с новокузнецким «Металлургом» стал для нападающего СКА Вадима Шипачёва 500-м в Континентальной хоккейной лиге.
В этой встрече он также сделал свою 300-ю передачу, а всего за матч набрал 4 (2+2) очка.
Шипачёв выступает в КХЛ с сезона-2008/09, за это время 29-летний форвард забросил 147 шайб и отдал 301 передачу.
|13.01.2017 19:30
|Зрители 12188
|Регулярный чемпионат
|Ледовый дворец
|СКА
|9:1
|Металлург Нк
|(4:0, 2:0, 3:1)
Главные тренеры
|Олег Знарок
|Сергей Бердников
Вратари
|Игорь Шестеркин
|Владислав Подъяпольский 09:35 (Р. Хакимов 09:35)
|1-й период
|00:32
|Антон Белов (И. Ковальчук, Е. Яковлев)
|09:08
|Виктор Тихонов (Е. Рыков)
|09:35
|Александр Хохлачев (Е. Кетов)
|16:05
|Александр Барабанов
|18:58
|19:38
|Евгений Дадонов (Н. Гусев, В. Шипачев)
|2-й период
|Никита Лямкин
|20:59
|21:09
|Вадим Шипачев
|23:42
|Егор Яковлев
|24:36
|Вадим Шипачев (Е. Дадонов)
|Тимур Фаткуллин
|29:31
|3-й период
|Александр I Титов
|42:42
|Александр I Титов
|42:42
|51:43
|Динар Хафизуллин (В. Шипачев, Е. Дадонов)
|Алексей Разумов (В. Ионин, А. Михеев)
|53:21
|53:41
|Павел Дацюк (И. Шестеркин, И. Ковальчук)
|59:48
|Никита Гусев (Е. Рыков, Е. Дадонов)
Статистика
|4
|Штрафное время
|31
|4
|Игра в большинстве
|2
|2
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Владимир Букин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Антон Лаврентьев (Казань, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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