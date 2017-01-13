Шестеркин: Пас вместо сухаря. СКА разгромил «Кузню»

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А ВЫ ТОЧНО «МЕТАЛЛУРГ» НЕ ПЕРЕПУТАЛИ?

За новогодние праздники в Петербурге очень сильно соскучились по хоккею. Настолько сильно, что лишние билетики стреляли даже перед матчем с «Кузней». Я серьезно — кому-то не хватило билетов на матч первой команды лиги с коллективом, который замыкает таблицу с отставанием в пятнадцать очков от последнего места.

«Может эти ребята “Кузню” с “Магниткой” перепутали» — пронеслось в голове, но при виде приличной очереди в кассы все сомнения рассеялись — даже в Старый Новый год нашлось 12 тысяч петербуржцев, которые решили справить самый странный российский праздник на хоккее.

На второй игре подряд в вип-ложе был замечен Анатолий Тимощук. Бывший полузащитник «Зенита» так часто ходит на матчи СКА, что будь армейцы футбольной командой, какие-нибудь СМИ непременно сосватали его в красно-синий клуб.

КРАСНЫЙ И СИНИЕ.

Перед началом матча в Ледовом чествовали Егора Рыкова — единственного петербургского армейца, игравшего на МЧМ-2017. По этому случаю защитник вышел на гимн в свитере сборной России. Красное в ряду синих ретро-свитеров с надписью «Ленинград» смотрелось слегка экзотично.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Вот такой радостный итог. Всем спасибо за поддержку! <a href="https://t.co/cckGP3BCR4">pic.twitter.com/cckGP3BCR4</a></p>— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) <a href="https://twitter.com/hcSKA/status/819979540395069440">13 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ЛИХО С ДЕВЯНОСТЫМИ

В начале 2000-х СКА потерпел самое крупное и самое причудливое поражение в своей истории от новокузнецкого «Металлурга». Как это смешно сейчас не прозвучит, но тогда армейцы испытывали серьезные финансовые проблемы. Настолько серьезные, что посередине сезона весь основной состав отправился на пару недель зарабатывать какие-то центы в коммерческое турне по США. В Новокузнецк отправились совсем уж зеленые юниоры и получили там по-полной — 0:13.

Прошло 16 лет и команды поменялись ролями. Теперь уже «Кузня» везет в Петербург состав, в котором капитанит 22-летний Кирилл Семенов, а в заявку попадают лишь 4 хоккеиста, родившихся в 80-е. Все остальные — родом из 90-х.

С девяностыми СКА обошелся очень лихо. Первая шайба влетела в ворота Подъяпольского уже на 30-й секунде игры после мощного броска Белова, а на 10-й минуте фееривший в игре против ЦСКА голкипер «Кузни» пропустил третью шайбу и отправился на скамейку запасных.

СЕАНС ПСИХОТЕРАПИИ

Происходившее в Ледовом смахивало на коллективный сеанс психотерапии для всех игроков СКА, у которых не получалось в предыдущих матчах. Появившийся на площадке после почти месячного перерыва Хохлачев рвал и метал. Именно его гол с пятака побудил Сергея Бердникова заменить голкипера. До этого третий гол в четырех матчах забил Тихонов — форвард, на счету которого большую часть сезона значилась всего одна шайба.

Потом за дело взялась вторая тройка СКА. Апогеем их доминирования стал шестой гол — Шипачев с Дадоновым вдвоем в меньшинстве заперли пятерку «Кузни» в их зоне и центрфорвард сделал дубль.

В третьем периоде армейцы сменили гнев на милость и оставили без последствий для гостей даже грязный фол Титова на Барабанове. Петербуржцу долго останавливали кровь, лившуюся из разбитого носа, а новокузнечанин получил вот 5+20. Болельщики приготовились к граду голов в большинстве, но Ковальчук и компания откатали его вхолостую.

В концовке «Кузня» все-таки исхитрилась лишить Шестеркина девятого «сухаря» в сезоне, но Дацюк моментально посластил пилюлю для заметно расстроившегося голкипера — восьмая шайба началась с результативной передачи армейского стража ворот.