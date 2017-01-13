Шестеркин: Пас вместо сухаря. СКА разгромил «Кузню»
СКА разгромил новокузнецкий «Металлург» в Ледовом и стал первой командой, забившей 200 голов в сезоне.
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А ВЫ ТОЧНО «МЕТАЛЛУРГ» НЕ ПЕРЕПУТАЛИ?
За новогодние праздники в Петербурге очень сильно соскучились по хоккею. Настолько сильно, что лишние билетики стреляли даже перед матчем с «Кузней». Я серьезно —
«Может эти ребята “Кузню” с “Магниткой” перепутали» — пронеслось в голове, но при виде приличной очереди в кассы все сомнения рассеялись — даже в Старый Новый год нашлось 12 тысяч петербуржцев, которые решили справить самый странный российский праздник на хоккее.
На второй игре подряд в
КРАСНЫЙ И СИНИЕ.
Перед началом матча в Ледовом чествовали Егора Рыкова — единственного петербургского армейца, игравшего на МЧМ-2017. По этому случаю защитник вышел на гимн в свитере сборной России. Красное в ряду синих
ЛИХО С ДЕВЯНОСТЫМИ
В начале 2000-х СКА потерпел самое крупное и самое причудливое поражение в своей истории от новокузнецкого «Металлурга». Как это смешно сейчас не прозвучит, но тогда армейцы испытывали серьезные финансовые проблемы. Настолько серьезные, что посередине сезона весь основной состав отправился на пару недель зарабатывать
Прошло 16 лет и команды поменялись ролями. Теперь уже «Кузня» везет в Петербург состав, в котором капитанит 22-летний Кирилл Семенов, а в заявку попадают лишь 4 хоккеиста, родившихся в 80-е. Все остальные — родом из 90-х.
С девяностыми СКА обошелся очень лихо. Первая шайба влетела в ворота Подъяпольского уже на 30-й секунде игры после мощного броска Белова, а на 10-й минуте фееривший в игре против ЦСКА голкипер «Кузни» пропустил третью шайбу и отправился на скамейку запасных.
СЕАНС ПСИХОТЕРАПИИ
Происходившее в Ледовом смахивало на коллективный сеанс психотерапии для всех игроков СКА, у которых не получалось в предыдущих матчах. Появившийся на площадке после почти месячного перерыва Хохлачев рвал и метал. Именно его гол с пятака побудил Сергея Бердникова заменить голкипера. До этого третий гол в четырех матчах забил Тихонов — форвард, на счету которого большую часть сезона значилась всего одна шайба.
Потом за дело взялась вторая тройка СКА. Апогеем их доминирования стал шестой гол — Шипачев с Дадоновым вдвоем в меньшинстве заперли пятерку «Кузни» в их зоне и центрфорвард сделал дубль.
В третьем периоде армейцы сменили гнев на милость и оставили без последствий для гостей даже грязный фол Титова на Барабанове. Петербуржцу долго останавливали кровь, лившуюся из разбитого носа, а новокузнечанин получил вот 5+20. Болельщики приготовились к граду голов в большинстве, но Ковальчук и компания откатали его вхолостую.
В концовке «Кузня»
Сергей ЯРЕМЕНКО
из
|13.01.2017 19:30
|Зрители 12188
|Регулярный чемпионат
|Ледовый дворец
|СКА
|9:1
|Металлург Нк
|(4:0, 2:0, 3:1)
|Олег Знарок
|Сергей Бердников
|Игорь Шестеркин
|Владислав Подъяпольский 09:35 (Р. Хакимов 09:35)
|1-й период
|00:32
|Антон Белов (И. Ковальчук, Е. Яковлев)
|09:08
|Виктор Тихонов (Е. Рыков)
|09:35
|Александр Хохлачев (Е. Кетов)
|16:05
|Александр Барабанов
|18:58
|19:38
|Евгений Дадонов (Н. Гусев, В. Шипачев)
|2-й период
|Никита Лямкин
|20:59
|21:09
|Вадим Шипачев
|23:42
|Егор Яковлев
|24:36
|Вадим Шипачев (Е. Дадонов)
|Тимур Фаткуллин
|29:31
|3-й период
|Александр I Титов
|42:42
|Александр I Титов
|42:42
|51:43
|Динар Хафизуллин (В. Шипачев, Е. Дадонов)
|Алексей Разумов (В. Ионин, А. Михеев)
|53:21
|53:41
|Павел Дацюк (И. Шестеркин, И. Ковальчук)
|59:48
|Никита Гусев (Е. Рыков, Е. Дадонов)
|4
|Штрафное время
|31
|4
|Игра в большинстве
|2
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Владимир Букин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Антон Лаврентьев (Казань, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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