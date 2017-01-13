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13 января 2017, 22:24 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Хоккеисты ЦСКА обыграли «Сибирь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 13 янв — Р-Спорт, Александр Рогулев. Хоккеисты московского ЦСКА одержали победу над новосибирской «Сибирью» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, прошедшая в столичном ледовом дворце ЦСКА, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) в пользу армейцев. Голы в составе победителей забили Максим Мамин (18-я минута) и Дмитрий Кугрышев (55), у «Сибири» отличился Зак Бойчак (55). Нападающий ЦСКА Александр Попов провел 500-й матч в КХЛ.

«Сибирь» продолжит регулярный чемпионат выездной встречей с петербургским СКА 15 января. Хоккеисты ЦСКА тремя днями позже встретятся в «Парке Легенд» с московским «Динамо».

13.01.2017 19:30 Зрители 3200 Регулярный чемпионат Ледовый дворец ЦСКА
ЦСКА 2:1 Сибирь
(1:0, 0:0, 1:1)
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов Андрей Скабелка
Вратари
Илья Сорокин Дэнни Тэйлор 58:49 (Д. Тэйлор 58:53-59:04)
1-й период
02:07 Андрей Кузьменко
05:13 Александр Кутузов
05:13 Александр Кутузов
Евгений Артюхин 07:01
17:35 Максим Мамин (А. Кузьменко, А. Светлаков)
2-й период
Адам Полашек 26:32
30:02 Андрей Светлаков
34:15 Александр Кутузов
38:35 Джефф Плэтт
3-й период
Зак Бойчак (М. Игнатович) 52:03
54:26 Дмитрий Кугрышев (К. Петров, А. Кутузов)
Статистика
20 Штрафное время 4
2 Игра в большинстве 5
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Петер Гебеи (Венгрия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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