Хоккеисты ЦСКА обыграли «Сибирь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ

Встреча, прошедшая в столичном ледовом дворце ЦСКА, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) в пользу армейцев. Голы в составе победителей забили Максим Мамин (18-я минута) и Дмитрий Кугрышев (55), у «Сибири» отличился Зак Бойчак (55). Нападающий ЦСКА Александр Попов провел 500-й матч в КХЛ.

«Сибирь» продолжит регулярный чемпионат выездной встречей с петербургским СКА 15 января. Хоккеисты ЦСКА тремя днями позже встретятся в «Парке Легенд» с московским «Динамо».