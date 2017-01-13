Хоккеисты ЦСКА обыграли «Сибирь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ
МОСКВА, 13 янв —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Хоккеисты московского ЦСКА одержали победу над новосибирской «Сибирью» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в столичном ледовом дворце ЦСКА, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) в пользу армейцев. Голы в составе победителей забили Максим Мамин (18-я минута) и Дмитрий Кугрышев (55), у «Сибири» отличился Зак Бойчак (55). Нападающий ЦСКА Александр Попов провел 500-й матч в КХЛ.
«Сибирь» продолжит регулярный чемпионат выездной встречей с петербургским СКА 15 января. Хоккеисты ЦСКА тремя днями позже встретятся в «Парке Легенд» с московским «Динамо».
|13.01.2017 19:30
|Зрители 3200
|Регулярный чемпионат
|Ледовый дворец ЦСКА
Главные тренеры
|Дмитрий Квартальнов
|Андрей Скабелка
Вратари
|Илья Сорокин
|Дэнни Тэйлор 58:49 (Д. Тэйлор 58:53-59:04)
|1-й период
|02:07
|Андрей Кузьменко
|05:13
|Александр Кутузов
|05:13
|Александр Кутузов
|Евгений Артюхин
|07:01
|17:35
|Максим Мамин (А. Кузьменко, А. Светлаков)
|2-й период
|Адам Полашек
|26:32
|30:02
|Андрей Светлаков
|34:15
|Александр Кутузов
|38:35
|Джефф Плэтт
|3-й период
|Зак Бойчак (М. Игнатович)
|52:03
|54:26
|Дмитрий Кугрышев (К. Петров, А. Кутузов)
Статистика
|20
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|5
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Петер Гебеи (Венгрия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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