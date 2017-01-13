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13 января 2017, 22:02 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Новокузнецкий «Металлург» потерпел 10-е поражение подряд в КХЛ

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Санкт-петербургский СКА разгромил новокузнецкий «Металлург» со счетом 9:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

<span class=error>СКА</span> на своей площадке разгромил новокузнечан со счетом 9:1. Увеличить
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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Антон Белов (1-я минута), Виктор Тихонов (10), Александр Хохлачев (10), Евгений Дадонов (20), Вадим Шипачев (22, 25), Динар Хафизуллин (52), Павел Дацюк (54) и Никита Гусев (60). У проигравших отличился Алексей Разумов (54).

Для «Металлурга» это поражение стало 10-м подряд в КХЛ. СКА продлил свою победную серию до четырех встреч.

В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает первое место, набрав в 49 матчах 115 очков, «Металлург» на Востоке с 30 очками после 49 игр идет на последней, 15-й позиции.

В следующем матче СКА на своем льду примет новосибирскую «Сибирь», «Металлург» в гостях сыграет с череповецкой «Северсталью». Обе встречи пройдут 15 января.

13.01.2017 19:30 Зрители 12188 Регулярный чемпионат Ледовый дворец
СКА 9:1 Металлург Нк
(4:0, 2:0, 3:1)
Главные тренеры
Олег Знарок Сергей Бердников
Вратари
Игорь Шестеркин Владислав Подъяпольский 09:35 (Р. Хакимов 09:35)
1-й период
00:32 Антон Белов (И. Ковальчук, Е. Яковлев)
09:08 Виктор Тихонов (Е. Рыков)
09:35 Александр Хохлачев (Е. Кетов)
16:05 Александр Барабанов
18:58
19:38 Евгений Дадонов (Н. Гусев, В. Шипачев)
2-й период
Никита Лямкин 20:59
21:09 Вадим Шипачев
23:42 Егор Яковлев
24:36 Вадим Шипачев (Е. Дадонов)
Тимур Фаткуллин 29:31
3-й период
Александр I Титов 42:42
Александр I Титов 42:42
51:43 Динар Хафизуллин (В. Шипачев, Е. Дадонов)
Алексей Разумов (В. Ионин, А. Михеев) 53:21
53:41 Павел Дацюк (И. Шестеркин, И. Ковальчук)
59:48 Никита Гусев (Е. Рыков, Е. Дадонов)
Статистика
4 Штрафное время 31
4 Игра в большинстве 2
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Владимир Букин (Москва, Россия)
Главный судья Антон Лаврентьев (Казань, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Металлург Нк
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