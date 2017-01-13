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13 января 2017, 22:03 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Хоккеисты «Авангарда» «всухую» обыграли «Северсталь» в матче КХЛ

МОСКВА, 13 янв — Р-Спорт. Хоккеисты омского «Авангарда» одержали «сухую» победу над череповецкой «Северсталью» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, прошедшая в пятницу в Череповце, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу омичей, у которых шайбы забросили Владимир Соботка (25-я минута) и Илья Зубов (60-я). Голкипер «Авангарда» Олег Шилин отразил 31 бросок, во второй раз в сезоне сохранив свои ворота в неприкосновенности.

«Северсталь» 15 января примет новокузнецкий «Металлург», а «Авангард» 18 января на выезде сыграет с магнитогорским «Металлургом».

13.01.2017 19:00 Зрители 2704 Регулярный чемпионат Ледовый дворец
Северсталь 0:2 Авангард
(0:0, 0:1, 0:1)
Главные тренеры
Александр Гулявцев Федор Канарейкин
Вратари
Якуб Коварж 59:04 (Я. Коварж 59:26-59:38) Олег Шилин
1-й период
Дэвид Бут 01:55
2-й период
22:14 Клэй Уилсон
Владимир Соботка 24:03
33:54 Николай Стасенко
3-й период
54:18 Денис Ежов
Владимир Соботка 55:15
Илья Зубов (М. Пестушко) п.в. 59:26
Статистика
6 Штрафное время 4
2 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Евгений Гамалей (Москва, Россия)
Главный судья Артур Кулев (Уфа, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Авангард
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Игроки «Авангарда», обыграв «Северсталь», гарантировали себе участие в плей-офф КХЛ

МОСКВА, 13 янв — Р-Спорт. Омский «Авангард», одержав победу над череповецкой «Северсталью» в матче регулярного чемпионата КХЛ, гарантировал себе участие в плей-офф Восточной конференции.
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