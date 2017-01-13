Хоккеисты «Авангарда» «всухую» обыграли «Северсталь» в матче КХЛ
МОСКВА, 13 янв —
Р-Спорт. Хоккеисты омского «Авангарда» одержали «сухую» победу над череповецкой «Северсталью» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в пятницу в Череповце, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу омичей, у которых шайбы забросили Владимир Соботка (25-я минута) и Илья Зубов (60-я). Голкипер «Авангарда» Олег Шилин отразил 31 бросок, во второй раз в сезоне сохранив свои ворота в неприкосновенности.
«Северсталь» 15 января примет новокузнецкий «Металлург», а «Авангард» 18 января на выезде сыграет с магнитогорским «Металлургом».
|13.01.2017 19:00
|Зрители 2704
|Регулярный чемпионат
|Ледовый дворец
|Северсталь
|0:2
|Авангард
|(0:0, 0:1, 0:1)
Главные тренеры
|Александр Гулявцев
|Федор Канарейкин
Вратари
|Якуб Коварж 59:04 (Я. Коварж 59:26-59:38)
|Олег Шилин
|1-й период
|Дэвид Бут
|01:55
|2-й период
|22:14
|Клэй Уилсон
|Владимир Соботка
|24:03
|33:54
|Николай Стасенко
|3-й период
|54:18
|Денис Ежов
|Владимир Соботка
|55:15
|Илья Зубов (М. Пестушко)
|п.в.
|59:26
Статистика
|6
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Евгений Гамалей (Москва, Россия)
|Главный судья
|Артур Кулев (Уфа, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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