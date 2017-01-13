Хоккеисты «Авангарда» «всухую» обыграли «Северсталь» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в пятницу в Череповце, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу омичей, у которых шайбы забросили Владимир Соботка (25-я минута) и Илья Зубов (60-я). Голкипер «Авангарда» Олег Шилин отразил 31 бросок, во второй раз в сезоне сохранив свои ворота в неприкосновенности.

«Северсталь» 15 января примет новокузнецкий «Металлург», а «Авангард» 18 января на выезде сыграет с магнитогорским «Металлургом».