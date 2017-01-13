Защитник минского «Динамо» Коробов дисквалифицирован на один матч

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Принято решение наложить на защитника ХК «Динамо» Дмитрия Коробова (№ 24) наказание по Правилу 538 г (Колющий удар) «Правил игры в хоккей сезона-2016/17» — большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) — и согласно п. 1.6.2. статьи 26 Дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу. Эпизод с нарушением также можно посмотреть здесь.