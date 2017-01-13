Защитник минского «Динамо» Коробов дисквалифицирован на один матч
Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча «Амур» — «Динамо» (Минск), состоявшегося 12 января 2017 года.
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Принято решение наложить на защитника ХК «Динамо» Дмитрия Коробова (№ 24) наказание по Правилу 538 г (Колющий удар) «Правил игры в хоккей сезона-2016/17» — большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) — и согласно п. 1.6.2. статьи 26 Дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу. Эпизод с нарушением также можно посмотреть здесь.
|12.01.2017 12:30
|Зрители 6300
|Регулярный чемпионат
|"Платинум Арена"
Главные тренеры
|Андрей Мартемьянов
|Крэйг Вудкрофт
Вратари
|Юха Метсола
|Бен Скривенс 58:40
|2-й период
|Марк-Андре Граньяни
|25:41
|34:36
|Владимир Малевич
|3-й период
|50:36
|Вячеслав Литовченко
|57:22
|Владимир Малевич
Статистика
|4
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
|Главный судья
|Виктор Бирин (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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