Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28422638/
13 января 2017, 22:10 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Защитник минского «Динамо» Коробов дисквалифицирован на один матч

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча «Амур» — «Динамо» (Минск), состоявшегося 12 января 2017 года.

<nobr>Спортивно-дисциплинарный</nobr> комитет <span class=error>КХЛ</span> рассмотрел эпизод матча Амур — Динамо (Минск) состоявшегося 12 января 2017 года. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Принято решение наложить на защитника ХК «Динамо» Дмитрия Коробова (№ 24) наказание по Правилу 538 г (Колющий удар) «Правил игры в хоккей сезона-2016/17» — большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) — и согласно п. 1.6.2. статьи 26 Дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу. Эпизод с нарушением также можно посмотреть здесь.

12.01.2017 12:30 Зрители 6300 Регулярный чемпионат "Платинум Арена"
Амур 1:0 Динамо Мн
(0:0, 0:0, 1:0)
Главные тренеры
Андрей Мартемьянов Крэйг Вудкрофт
Вратари
Юха Метсола Бен Скривенс 58:40
2-й период
Марк-Андре Граньяни 25:41
34:36 Владимир Малевич
3-й период
50:36 Вячеслав Литовченко
57:22 Владимир Малевич
Статистика
4 Штрафное время 2
1 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Главный судья Виктор Бирин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Динамо Мн
Новости Матчи Состав Статистика
Амур
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
6 января

Коукалова: никому из русских не верю, даже Шипулину

Витсель извинился перед «Ювентусом»: мне жаль, но такие предложения не отклоняют

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России