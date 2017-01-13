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13 января 2017, 21:30 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Защитник «Витязя» Ержабек заменит Фантенберга из «Сочи» на Матче звезд КХЛ

МОСКВА, 13 янв — Р-Спорт, Семен Галькевич. Защитник подмосковного «Витязя» Якуб Ержабек заменит травмированного защитника «Сочи» Оскара Фантенберга в составе команды дивизиона Тарасова на Матче звезд КХЛ, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе лиги.

Матч звезд КХЛ пройдет в Уфе 21—22 января.

Ержабек в нынешнем сезоне провел 48 матчей в составе «Витязя», в которых набрал 27 (4 шайбы + 23 передачи) баллов за результативность.

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