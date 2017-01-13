Защитник «Витязя» Ержабек заменит Фантенберга из «Сочи» на Матче звезд КХЛ
МОСКВА, 13 янв —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Защитник подмосковного «Витязя» Якуб Ержабек заменит травмированного защитника «Сочи» Оскара Фантенберга в составе команды дивизиона Тарасова на Матче звезд КХЛ, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе лиги.
Матч звезд КХЛ пройдет в Уфе
Ержабек в нынешнем сезоне провел 48 матчей в составе «Витязя», в которых набрал 27 (4 шайбы + 23 передачи) баллов за результативность.
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