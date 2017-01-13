Выступавшие за «Амур» Тихонов и Орлович-Грудков вернутся в ХК СКА
С. -ПЕТЕРБУРГ, 13 янв —
Р-Спорт, Тарас Барабаш. Выступавшие за хабаровский хоккейный клуб «Амур» Денис Орлович-Грудков и Михаил Тихонов вернутся в систему петербургского СКА и будут играть за команду ВХЛ «СКА-Нева», сообщил агентству «Р-Спорт» представитель пресс-службы клуба с берегов Невы.
Ранее стало известно, что «Амур» расторг контракты с нападающим Денисом
«В ближайшее время состоится переход в команду ВХЛ “СКА-Нева” нападающего Дениса
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter