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13 января 2017, 21:36 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Выступавшие за «Амур» Тихонов и Орлович-Грудков вернутся в ХК СКА

С. -ПЕТЕРБУРГ, 13 янв — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Выступавшие за хабаровский хоккейный клуб «Амур» Денис Орлович-Грудков и Михаил Тихонов вернутся в систему петербургского СКА и будут играть за команду ВХЛ «СКА-Нева», сообщил агентству «Р-Спорт» представитель пресс-службы клуба с берегов Невы.

Ранее стало известно, что «Амур» расторг контракты с нападающим Денисом Орловичем-Грудковым и защитником Михаилом Тихоновым по обоюдному согласию сторон.

«В ближайшее время состоится переход в команду ВХЛ “СКА-Нева” нападающего Дениса Орловича-Грудкова и защитника Михаила Тихонова, выступавших за “Амур”. Рассчитываем, что эти хоккеисты помогут команде в заключительной части регулярного чемпионата и в плей-офф ВХЛ, а в будущем оба игрока продолжат карьеру в Континентальной хоккейной лиге», — сообщил представитель пресс-службы СКА.

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