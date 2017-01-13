Выступавшие за «Амур» Тихонов и Орлович-Грудков вернутся в ХК СКА

Ранее стало известно, что «Амур» расторг контракты с нападающим Денисом Орловичем-Грудковым и защитником Михаилом Тихоновым по обоюдному согласию сторон.

«В ближайшее время состоится переход в команду ВХЛ “СКА-Нева” нападающего Дениса Орловича-Грудкова и защитника Михаила Тихонова, выступавших за “Амур”. Рассчитываем, что эти хоккеисты помогут команде в заключительной части регулярного чемпионата и в плей-офф ВХЛ, а в будущем оба игрока продолжат карьеру в Континентальной хоккейной лиге», — сообщил представитель пресс-службы СКА.