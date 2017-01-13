Хоккеист «Металлурга» Мозякин повторил рекорд по числу шайб в одном сезоне чемпионата КХЛ

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35-летний форвард отметился дублем в матче с московским «Спартаком» (6:3). Теперь на счету Мозякина 36 шайб. Столько же в сезоне-2014/15 забросил нападающий Стив Мозес, выступавший за финский «Йокерит».

Мозякин играет за «Металлург» с 2011 года. Ранее он стал лучшим бомбардиром и снайпером в истории клуба.