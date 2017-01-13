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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28422050/
13 января 2017, 20:23 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Хоккеист «Металлурга» Мозякин повторил рекорд по числу шайб в одном сезоне чемпионата КХЛ

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин повторил рекорд по количеству заброшенных шайб в одном сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Хоккеист Металлурга Мозякин повторил рекорд по числу шайб в одном сезоне чемпионата КХЛ - Фото Увеличить
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35-летний форвард отметился дублем в матче с московским «Спартаком» (6:3). Теперь на счету Мозякина 36 шайб. Столько же в сезоне-2014/15 забросил нападающий Стив Мозес, выступавший за финский «Йокерит».

Мозякин играет за «Металлург» с 2011 года. Ранее он стал лучшим бомбардиром и снайпером в истории клуба.

Металлург Мг
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