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13 января 2017, 20:31 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Хоккеисты «Сочи» по буллитам переиграли челябинский «Трактор» в матче КХЛ

МОСКВА, 13 янв — Р-Спорт. «Сочи» в серии буллитов взял верх над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, прошедшая в пятницу в Челябинске, завершилась победой гостей со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0). В основное время на шайбу Максима Якуцени (14-я минута) «Сочи» ответил голом Андрея Костицына (20-я), а автором победного буллита стал Егор Морозов.

«Трактор» потерпел третье поражение подряд в КХЛ и второе кряду по буллитам.

«Трактор» 15 января примет московский «Спартак», после чего 19 января «красно-белые» приедут в гости к «Сочи».

13.01.2017 17:00 Регулярный чемпионат ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова
Трактор 1:2 Б Сочи
(1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин Вячеслав Буцаев
Вратари
Павел Францоуз Константин Барулин
1-й период
Сергей II Кузнецов 03:58
Бен Максвелл 11:14
13:13 Максим Якуценя
13:57 Артем Пеньковский
Андрей Костицын 19:21
2-й период
Юрий Александров 27:17
30:46 Марсель Шолохов
Егор Морозов 33:56
36:23 Николай Белов
3-й период
43:58 Артем Бородкин
52:16
Константин Барулин 54:44
57:34 Пол Щехура
Серия буллитов - победный бросок
Е. Морозов
Статистика
10 Штрафное время 20
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Главный судья Даниел Конц (Словакия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сочи
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Трактор
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