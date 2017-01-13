Хоккеисты «Сочи» по буллитам переиграли челябинский «Трактор» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в пятницу в Челябинске, завершилась победой гостей со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0). В основное время на шайбу Максима Якуцени (14-я минута) «Сочи» ответил голом Андрея Костицына (20-я), а автором победного буллита стал Егор Морозов.

«Трактор» потерпел третье поражение подряд в КХЛ и второе кряду по буллитам.

«Трактор» 15 января примет московский «Спартак», после чего 19 января «красно-белые» приедут в гости к «Сочи».