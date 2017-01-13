Хоккеисты «Сочи» по буллитам переиграли челябинский «Трактор» в матче КХЛ
МОСКВА, 13 янв —
Р-Спорт. «Сочи» в серии буллитов взял верх над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в пятницу в Челябинске, завершилась победой гостей со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0). В основное время на шайбу Максима Якуцени (14-я минута) «Сочи» ответил голом Андрея Костицына (20-я), а автором победного буллита стал Егор Морозов.
«Трактор» потерпел третье поражение подряд в КХЛ и второе кряду по буллитам.
«Трактор» 15 января примет московский «Спартак», после чего 19 января «красно-белые» приедут в гости к «Сочи».
|13.01.2017 17:00
|Регулярный чемпионат
|ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова
Главные тренеры
|Анвар Гатиятулин
|Вячеслав Буцаев
Вратари
|Павел Францоуз
|Константин Барулин
|1-й период
|Сергей II Кузнецов
|03:58
|Бен Максвелл
|11:14
|13:13
|Максим Якуценя
|13:57
|Артем Пеньковский
|Андрей Костицын
|19:21
|2-й период
|Юрий Александров
|27:17
|30:46
|Марсель Шолохов
|Егор Морозов
|33:56
|36:23
|Николай Белов
|3-й период
|43:58
|Артем Бородкин
|52:16
|Константин Барулин
|54:44
|57:34
|Пол Щехура
Серия буллитов - победный бросок
|Е. Морозов
Статистика
|10
|Штрафное время
|20
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
|Главный судья
|Даниел Конц (Словакия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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