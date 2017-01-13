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13 января 2017, 20:38 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Магнитогорский «Металлург» победил «Спартак» в КХЛ, проигрывая по ходу встречи 0:3

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Магнитогорский «Металлург» одержал победу над московским «Спартаком» со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Магнитогорский Металлург победил Спартак в КХЛ проигрывая по ходу встречи 0:3 - Фото Увеличить
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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Сергей Мозякин (28-я и 58-я минуты), Александр Семин (38), Ярослав Косов (53, 60) и Лукаш Радил (60). У проигравших отличились Сергей Шмелев (3), Александр Васильев (12) и Игорь Мирнов (22).

Нападающий «Металлурга» Данис Зарипов отметился двумя результативными передачами, одна из которых стала для него 450-й в чемпионатах страны.

Красно-белые еще ни разу не побеждали в Магнитогорске. Всего, с учетом прошедшей встречи, команды провели на домашнем льду «Металлурга» 23 игры.

«Спартак» потерпел пятое поражение подряд в КХЛ, в турнирной таблице Западной конференции красно-белые занимают 10-е место, набрав в 49 матчах 60 очков, «Металлург» с 105 очками после 49 игр является лидером Восточной конференции.

В следующем матче «Спартак» в гостях сыграет с челябинским «Трактором», «Металлург» примет нижегородское «Торпедо». Обе встречи пройдут 15 января.

В другом матче игрового дня хоккейный клуб «Сочи» на выезде обыграл по буллитам «Трактор» — 2:1.

13.01.2017 17:00 Регулярный чемпионат "Арена Металлург"
Металлург Мг 6:3 Спартак
(0:2, 2:1, 4:0)
Главные тренеры
Илья Воробьев Алексей Ярушкин
Вратари
Василий Кошечкин 21:10 (И. Самсонов 21:10) Маркус Свенссон 58:05 (М. Свенссон 58:24-59:00, М. Свенссон 59:06)
1-й период
Сергей Шмелев (В. Бобров) 02:20
10:23 Александр Будкин
Александр Васильев (И. Мирнов, К. Глазачев) 11:08
Райан Стоа 13:23
2-й период
Игорь Мирнов (К. Глазачев) 21:10
22:07
22:07
27:17 Сергей Мозякин
29:40 Крис Ли
36:14
Алексей Кириллов 37:06
37:17 Александр Семин (К. Ли, Д. Зарипов)
3-й период
42:58 Оскар Осала
52:24 Ярослав Косов (В. Калетник, Т. Сантала)
Алексей Бондарев 57:21
57:43 Сергей Мозякин (К. Ли, Д. Зарипов)
58:24 Оскар Осала
Лукаш Радил 58:32
59:06 п.в. Томаш Филиппи (Е. Бирюков, Ян Коварж)
59:58 Ярослав Косов (В. Калетник, К. Ли)
Статистика
33 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Николай Акузовский (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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Хоккеист «Металлурга» Мозякин повторил рекорд по числу шайб в одном сезоне чемпионата КХЛ

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин повторил рекорд по количеству заброшенных шайб в одном сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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