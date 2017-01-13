Магнитогорский «Металлург» победил «Спартак» в КХЛ, проигрывая по ходу встречи 0:3

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Сергей Мозякин (28-я и 58-я минуты), Александр Семин (38), Ярослав Косов (53, 60) и Лукаш Радил (60). У проигравших отличились Сергей Шмелев (3), Александр Васильев (12) и Игорь Мирнов (22).

Нападающий «Металлурга» Данис Зарипов отметился двумя результативными передачами, одна из которых стала для него 450-й в чемпионатах страны.

Красно-белые еще ни разу не побеждали в Магнитогорске. Всего, с учетом прошедшей встречи, команды провели на домашнем льду «Металлурга» 23 игры.

«Спартак» потерпел пятое поражение подряд в КХЛ, в турнирной таблице Западной конференции красно-белые занимают 10-е место, набрав в 49 матчах 60 очков, «Металлург» с 105 очками после 49 игр является лидером Восточной конференции.

В следующем матче «Спартак» в гостях сыграет с челябинским «Трактором», «Металлург» примет нижегородское «Торпедо». Обе встречи пройдут 15 января.

В другом матче игрового дня хоккейный клуб «Сочи» на выезде обыграл по буллитам «Трактор» — 2:1.