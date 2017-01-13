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13 января 2017, 19:26 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

ЦСКА и «Сибирь» определились с составами на матч в Москве

ЦСКА и «Сибирь» назвали составы на очную встречу, которая состоится в Москве. Матч начнётся в 19:30 мск.

ЦСКА и Сибирь назвали составы на очную встречу которая состоится в Москве. Увеличить
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ЦСКА:
Сорокин (Фаст);
Кугрышев — Попов — Петров, Киселевич — Кутузов;
Плэтт — Основин — Муршак, Денисов — Ожиганов;
Кузьменко — Светлаков — Мамин, Чмыхов — Панин;
Телегин — Андронов — Жарков, Науменков, Ворошило.

«Сибирь»:
Тэйлор (Налимов);
Шумаков — Шалунов — Артюхин, Мишарин — Воробьёв;
Хлопотов — Кемппайнен — Первушин, Полашек — Беляков;
Бойчак — Окулов — Миловзоров, Игнатович — Алексеев;
Соколов — Глухов — Санников, Наумов, Артёмов.

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