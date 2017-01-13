Жизнь после дедлайна КХЛ. От Кареева до Меньшикова

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С 26 декабря 2016 года в КХЛ вступил запрет на переходы, теперь клубы смогут пополниться новичками лишь с 1 мая 2017 года. Почти за три недели с этого момента многие новички уже успели стать лидерами своих новых команд. Мы решили рассказать о тех игроках, кто уже смог помочь своей новой команде или испытывает проблемы после смены обстановки.

Кирилл Воронин

Откуда-куда: из «Адмирала» в «Медвешчак».

Статистика до: 19 игр и 2 (1+1) очка.

Статистика после: 5 игр, 4 (2+2) очка.

В этом сезоне Воронин успел помимо «Адмирала» поиграть и за ХК «Сахалин» в Азиатской лиге. В последний день дедлайна он совершил переход из самой восточной точки на карте КХЛ в самую западную. Из-за проблем с составом выступление за «Медвешчак» предвещало ему неплохие перспективы. Свой первый гол за новую команду Кирилл забил в матче именно с «Адмиралом», в следующей игре отдал две результативные передачи и помог обыграть «Северсталь». Команда всё ещё борется за плей-офф и в оставшихся 11 матчах Воронину будут доверять, и он получит возможность показать себя.

Иван Налимов

Откуда-куда: из «Адмирала» в «Сибирь».

Статистика до: 13 игр, 4 победы, 0 шат-аутов.

Статистика после: 4 игры, 1 победа, 1 шат-аут.

У «Адмирала» в этом году было очень много вратарей, и уход одного из них перед дедлайном выглядел разумным. Удивительно, что этим вратарём стал Иван Налимов, лидер команды в прошлых сезонах, но в этом году игра у него не пошла. Травмы, поездки в тренировочный лагерь «Чикаго»… Первый же матч после перехода в «Сибирь» Налимов провёл в родном Новокузнецке и «засушил» «Кузню». В следующей игре «Сибирь» по буллитам переиграла ярославский «Локомотив». Если Налимов продолжит показывать свой лучший хоккей, то у новосибирцев будет шанс выйти в плей-офф.



Томаш Мертл

Откуда-куда: из «Медвешчака» в «Салават Юлаев»

Статистика до: 43 игры, 14 (7+7) очков, 51,9% выигранных вбрасываний.

Статистика после: 6 игр, 3 (2+1) очка, 52,7% выигранных вбрасываний.

Мертл рассматривался в первую очередь, как замена травмированному Андреасу Энгквисту. Игорь Захаркин использует его как центра первого звена рядом с Линусом Умарком. С приездом Кирилла Капризова с молодёжного чемпионата мира игра звена преобразилась. В матче со «Спартаком», в котором Капризов набрал 4 (2+2) очка, Мертл отметился заброшенной шайбой, выиграл 11 из 15 вбрасываний. Тем не менее чеху ещё необходимо адаптироваться в новом коллективе.

Бобби Батлер

Откуда-куда: из «Медвешчака» в «Торпедо».

Статистика до: 37 игр, 16 (6+10) очков.

Статистика после: 5 игр, 2 (1+1) очка.

Перед дедлайном нижегородцы решили перетряхнуть свою легионерскую линию. В конце ноября они взяли из хорватского «Медвешчака» сначала канадца Брэндона Макмиллана, а перед самым дедлайном американца Батлера. Пока форварду ещё необходима адаптация, но героем одной встречи он уже устал. В своём втором матче за «Торпедо» Батлер забросил единственную шайбу в ворота «Автомобилиста» в основное время, а затем принёс победу команде в серии послематчевых бросков.

Андрей Кареев

Откуда-куда: из новокузнецкого «Металлурга» в «Нефтехимик».

Статистика до: 28 игр, 3 победы, 1 шат-аут.

Статистика после: 6 игр, 3 победы, 2 шат-аута.

Как только Андрей Назаров пришёл в «Нефтехимик», он решил разобраться с вратарской линией. Иван Лисутин проиграл конкуренцию финну Вилле Колппанену и покинул команду. Клубу удалось заполучить из «Кузни» талантливого Андрея Кареева. Он выиграл первые два матча в составе новой командой, затем сыграл на ноль с «Салаватом Юлаевом», а его команда выиграла по буллитам. В той игре он отразил 61 бросок по своим воротам. В матче с «Трактором» он второй раз сыграл на ноль в новой команде. За пять матчей в «Нефтехимике» Кареев сделал столько же шат-аутов сколько за 72 игры в «Кузне».

Дмитрий Лугин

Откуда-куда: из «Адмирала» в «Локомотив».

Статистика до: 40 игр, 15 (10+5) очков.

Статистика после: 6 игр, 2 (1+1) очка.

Переход Лугина стал одним из самых интересных перед дедлайном. В новой команде первые два матча он наблюдал в роль 13-го нападающего на скамейке команды. Подпускать к игровым действиями его начали уже в новом году. В матче с рижским «Динамо» Дмитрий забросил свою первую шайбу за новую команду, которая оказалась победной. В следующей игре с «Ак Барсом» он уже ассистировал, а команда добилась победы. Сейчас Лугин играет с Егором Авериным и пытается помочь ему найти свой хоккей.

Артём Зуб

Откуда-куда: из «Амура» в СКА.

Статистика до: 34 игры, 9 (2+7) очков, «-2», среднее игровое время 19 минут и 58 секунд.

Статистика после: 7 игр, 0 очков, «+1», среднее игровое время 14 минут и 37 секунд.

Один из самых неоднозначных переходов этого сезона. Олег Знарок изначально давал регулярно играть Зубу. В конце года команда вошла в небольшой кризис, Зуб стал совершать ошибки, команда проигрывала… Артёму дали отдохнуть, и свой первый матч в новом году он сыграл 11 января с «Авангардом». Молодому защитнику ещё необходимо время для адаптации, здесь ему дают меньше игрового времени, больше ответственности. Если Зуб справится с этим давлением, то его роль в команде только возрастёт.

Виталий Меньшиков

Откуда-куда: из «Сибири» в «Авангард».

Статистика до: 24 игры, 4 (1+3) очка, «-4».

Статистика после: 6 игр, 2 (1+1) очка, «-1».

Один из самых скандальных переходов, потому что руководство «Сибирь» неожиданно заявило, что игрок не хотел выступать за команду. «Авангард» нуждался в глубине защитной линии, Меньшикова не используют при игре в неравных составах, поэтому он уже успел записать на свой счёт одну шайбу. Если судить по игровому времени, то оно стало на полторы минуты в среднем больше. Фёдор Канарейкин доверят Меньшикову, а это в данном случае многое значит.

Егор Миловзоров

Откуда-куда: из «Нефтехимика» в «Сибирь».

Статистика до: 15 игр, 5 (1+4) очков, «-2».

Статистика после: 7 игр, 6 (0+6) очков, «+7».

Текущий сезон у Миловзорова совсем не задался, но это можно и понять, когда в твоём клубе тренеры меняются чуть ли не каждый месяц. В итоге перед дедлайном он вернулся в «Сибирь», за которую не выступал семь лет. В последних трёх матчах он неизменно набирает очки, при этом ассистентские дубли Миловзоров совершает в тех матчах, в которых его команда терпит неизменно поражения. Скабелка доверяет игроку, и он пока его не подводит.

Андрей Первышин

Откуда-куда: из «Металлурга» (Новокузнецк) в «Нефтехимик».

Статистика до: 20 игр, 6 (2+4) очков, «-5».

Статистика после: 4 игры, 1 (0+1) очко, «+4».

Первышин перешёл в «Нефтехимик» на правах свободного агента, после того, как «Кузня» расторгла с ним соглашение из-за нарушения режима. Андрей Назаров, взявший его на «поруки», знает, как использовать надёжного защитника. В своей первой же игре Первышин отдал результативную передачу и завершил её с показателем «+2». Ещё ни один матч за новую команду Первышин не завершил с отрицательным показателем полезности, а единственную шайбу при нём татарстанцы пропустили с московским «Динамо» при игре в меньшинстве.



Александр Панков

Откуда-куда: из «Трактора» в «Витязь».

Статистика до: 23 игры, 6 (4+2) очков.

Статистика после: 7 игр, 3 (3+0) очка.

Про Панкова уже давно ходят шутки, если бы этого игрока меняли каждую неделю, то он стал бы лучшим снайпером сезона КХЛ. И в этом есть правда. В сентябре его обменяли из казанского «Ак Барса» в «Трактор», в первых двух матчах за челябинцев он забросил три шайбы. В середине декабря он стал игроком «Витязя», и в первых двух матчах стал автором двух шайб. Жаль, что в КХЛ уже наступил дедлайн.

Ти Джей Гальярди

Откуда-куда: из «Медвешчака» в «Нефтехимик».

Статистика до: 8 игр, 7 (4+3) очков.

Статистика после: 5 игр, 0 очков.

Известный американский хоккеист ударно начал свои выступления в КХЛ. 7 очков в 8 матчах за не самый сильный «Медвешчак» достойный результат. Буквально тут же его обменяли в «Нефтехимик», но взаимодействие с новыми партнёрами не идут так хорошо, как это было в столице Хорватии. В новой команде он играет чуть больше, но Андрей Назаров и руководство клуба пока не видят отдачи от него.

Игорь Фефелов

Откуда-куда: из «Сибири» в «Югру».

Статистика до: 29 игр, 1 (0+1) очко.

Статистика после: 3 игры, 0 очков.

В один момент карьеры Фефелову не помешала бы перезагрузка. Возможно переход в «Югру» пойдёт на пользу. Он пока сыграл всего в трёх матчах, но в двух из них команда одержала победы, а сам Игорь завершил эти встречи с очень приличным процентом выигранных вбрасываний — 62,1%.