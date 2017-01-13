Определены главные тренеры команд на Матч звезд КХЛ

Кроме того, на тренерской скамейке с каждым специалистом будет по одному телекомментатору.

21 января состоится традиционное мастер-шоу, а 22-го — пройдет Турнир четырех команд, составленных из лучших хоккеистов от каждого дивизиона. Для выявления победителя будут проведены два полуфинала и финальный матч.

Тренерские пары выглядят следующим образом:

дивизион Боброва Олег Знарок (СКА) — Сергей Гимаев;.

дивизион Тарасова Дмитрий Квартальнов (ЦСКА) — Денис Казанский;.

дивизион Харламова Илья Воробьев («Металлург» Мг) — Александр Гуськов;.

дивизион Чернышева Федор Канарейкин («Авангард») — Алексей Бадюков.