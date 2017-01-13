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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28414708/
13 января 2017, 12:28 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Определены главные тренеры команд на Матч звезд КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила главных тренеров, которые будут руководить командами во время Недели звезд хоккея, которая пройдет в Уфе с 15 по 22 января.

Кроме того, на тренерской скамейке с каждым специалистом будет по одному телекомментатору.

21 января состоится традиционное мастер-шоу, а 22-го — пройдет Турнир четырех команд, составленных из лучших хоккеистов от каждого дивизиона. Для выявления победителя будут проведены два полуфинала и финальный матч.

Тренерские пары выглядят следующим образом:

дивизион Боброва Олег Знарок (СКА) — Сергей Гимаев;.

дивизион Тарасова Дмитрий Квартальнов (ЦСКА) — Денис Казанский;.

дивизион Харламова Илья Воробьев («Металлург» Мг) — Александр Гуськов;.

дивизион Чернышева Федор Канарейкин («Авангард») — Алексей Бадюков.
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