Определены главные тренеры команд на Матч звезд КХЛ
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила главных тренеров, которые будут руководить командами во время Недели звезд хоккея, которая пройдет в Уфе с 15 по 22 января.
Кроме того, на тренерской скамейке с каждым специалистом будет по одному телекомментатору.
21 января состоится традиционное
Тренерские пары выглядят следующим образом:
дивизион Боброва Олег Знарок (СКА) — Сергей Гимаев;.
дивизион Тарасова Дмитрий Квартальнов (ЦСКА) — Денис Казанский;.
дивизион Харламова Илья Воробьев («Металлург» Мг) — Александр Гуськов;.
дивизион Чернышева Федор Канарейкин («Авангард») — Алексей Бадюков.
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